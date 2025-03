Ecosistema de Huawei Cloud LATAM mejorado. Construcción de cimientos digitales en la nube para maximizar la inteligencia en las industrias

CARTAGENA, Colombia, 26 de marzo de 2025

CARTAGENA, Colombia, 26 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- Del 25 al 26 de marzo, se celebró en Cartagena, Colombia, el "Huawei Cloud Latin America Ecosystem Partner Summit 2025", bajo el lema "Onboard and Onward: Shared Success with a Better Cloud". En el evento se presentaron las soluciones más recientes orientadas a los socios y tres capacidades mejoradas del ecosistema, con el objetivo de fortalecer los programas "GoCloud" y "GrowCloud", así como acelerar la transformación inteligente en múltiples industrias en la era de la inteligencia artificial.

Ken Kang, presidente del Ecosistema global de Huawei Cloud, ofreció un discurso inaugural, en el que destacó el compromiso de la empresa con Latinoamérica, respaldado por la experiencia probada de Huawei y los socios globales en innovación y transformación digital. Además, reafirmó la importancia del cómputo en la nube para la promoción de la economía digital en el continente y compartió casos de éxito de Huawei Cloud y sus socios en Brasil, México, Chile, Argentina y otros países. El Sr. Kang enfatizó: "Esperamos que Huawei Cloud pueda ayudar a más clientes y socios en Latinoamérica a lograr una transformación inteligente de manera más fácil y rápida".

Mark Chen, presidente de Huawei Cloud Latinoamérica, destacó cinco tendencias clave de la industria: la migración de virtualización a la nube, SAP en la nube, inteligencia artificial, la actualización de big data y la modernización de mainframes. A medida que estos sectores atraviesan cambios transformadores, surgen oportunidades rentables para que los socios amplíen sus negocios. Huawei Cloud cuenta con un portafolio extenso de casos de éxito en industrias de alto riesgo, tales como finanzas, servicios públicos, telecomunicaciones, medios, fintech, comercio electrónico y retail. Con este impulso, Huawei Cloud continuará trabajando con integradores de sistemas (SI) y proveedores de software independiente (ISV) para establecer estándares de la industria y fomentar el crecimiento mediante una colaboración centrada en los socios. En la cumbre, Huawei Cloud lanzó el "Industry Acceleration Program", e invitó a más socios a aprovechar las tendencias emergentes del sector y a colaborar con Huawei Cloud para impulsar la actualización inteligente de la industria mediante tecnologías en la nube.

Además, Huawei Cloud presentó tres plataformas de apoyo para socios: el Centro de capacitación para socios de Latinoamérica, el Centro de transparencia en seguridad en la nube de Latinoamérica y la plataforma Phecda. Al agregar recursos y codesarrollar competencias, Huawei Cloud está preparado para ofrecer más servicios de garantía y soporte técnico a los socios.

Selina Zuo, directora de Desarrollo de socios de ventas en la nube de Huawei Cloud Latinoamérica, compartió los avances de los negocios de socios de la empresa en la región. A partir de 2024, Huawei Cloud ha desarrollado casi 2,100 socios locales. También se refirió a las estrategias de mercado localizadas y centradas en los socios de Huawei Cloud y a las tres mejoras en Latinoamérica. Estas estrategias incluyen una plataforma para entrar al mercado (GTM), que promueve las ventas conjuntas, las campañas específicas por industria y la habilitación de socios; y servicios de mejora de habilidades, que abarcan capacitación técnica, innovación conjunta y soporte al mercado.

Durante la cumbre, Huawei Cloud y sus socios lanzaron conjuntamente el "Partner Sales Acceleration Program 2.0", con el fin de facilitar el éxito empresarial de los socios en Huawei Cloud.

Jacky Chen, director de Marketing y ventas de soluciones en la nube de Huawei Cloud Latinoamérica, ofreció un discurso titulado "Accelerate Success with Better Solutions", en el que destacó el compromiso de Huawei Cloud de mantenerse a la vanguardia de las cinco principales tendencias de la industria. Durante su intervención, presentó ocho soluciones innovadoras: las básicas, dirigidas a todos los socios, y las avanzadas, enfocadas en fomentar la especialización. Entre los anuncios más destacados, figuraron cuatro nuevas soluciones específicas para escenarios: el Centro de continuidad para recuperación ante desastres y copias de respaldo, la Solución de protección multicapa contra ransomware en la nube, la serie de servicios en la nube de Huawei Cloud Flexus con rendimiento y experiencia multiplicados, y DeepSeek + Huawei Cloud.

Otro momento destacado del evento fue el intercambio de historias de éxito con Huawei Cloud por parte de clientes y socios locales, entre los que se incluyen StarkCloud, KIO, Restart, Think IT, Neogrid y Artificial Dynamics, lo que consolidó su compromiso con una asociación a largo plazo con Huawei Cloud, basada en beneficios mutuos y éxito compartido.

