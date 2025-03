China inunda el mundo con modelos económicos de IA tras el éxito de DeepSeek

(Bloomberg) -- DeepSeek hizo algo más que mostrar que no hay que gastar miles de millones para crear inteligencia artificial. Reactivó una industria tecnológica china que llevaba tiempo inactiva, y ahora nombres como OpenAI Inc. y Nvidia Corp., podrían pagar el precio.

Desde que DeepSeek eclipsó a OpenAI en enero con un potente modelo que supuestamente tuvo un costo de solo varios millones de dólares, tecnológicas chinas han revelado una rápida sucesión de servicios de IA de bajo costo, socavando las ofertas premium de OpenAI y Google de Alphabet Inc. En las últimas dos semanas han lanzado no menos de 10 actualizaciones o lanzamientos de productos, y eso solo con los grandes nombres.

Baidu Inc. presentó el Ernie X1, un rival directo del R1 de DeepSeek. Alibaba Group Holding Ltd. hizo lo mismo con sus propios agentes de IA. En la última semana, Tencent Holdings Ltd. presentó su plan de IA; Ant Group Co. informó cómo los chips chinos pueden reducir costos en una quinta parte; la propia DeepSeek actualizó el modelo V3. Incluso Meituan, más conocido como el mayor servicio de reparto de comida del mundo, anunció que gastaría miles de millones de dólares en IA.

La rápida aceleración en mejoras y ajustes no solo refleja a las empresas chinas subiéndose al carro de DeepSeek. En conjunto, los modelos de IA, casi todos de código abierto, representan el esfuerzo de los desarrolladores por establecer estándares y puntos de referencia mundiales, y hacerse con una mayor porción del mercado global. Aunque aún no se sabe si estas versiones de IA igualan o superan a los sistemas más avanzados occidentales, ejercen presión sobre los modelos de negocio de las principales empresas de EE.UU.

OpenAI, por su parte, trata de encontrar un equilibrio. El creador de ChatGPT ha dicho que está pensando en regalar parte de su tecnología tras el éxito de DeepSeek. Al mismo tiempo, sopesa cobrar más por sus productos más sofisticados. Replicar el modelo de bajo costo de DeepSeek también puede reducir las ganancias de Nvidia, que se especializa en los costosos chips de IA. Esto hará inevitable los “ajustes” de valoración, dijo Amr Awadallah, fundador y director ejecutivo de Vectara Inc.

En los últimos años, empresas chinas han eliminado a rivales mundiales en sectores tan variados como los vehículos eléctricos y los paneles solares, superando a sus competidores en fabricación y precios. El patrón se podría repetir en la IA.

Es un “gran problema”, dijo Awadallah desde Palo Alto, cuya empresa ayuda a las empresas a crear e implementar agentes de IA y asistentes de IA. “Estamos a punto de ver una compresión significativa de los márgenes para las empresas de todo el ecosistema. No solo para los creadores de modelos de IA, sino también para los grandes facilitadores de IA que también están impulsando el crecimiento de la industria”.

Los modelos de código abierto, de alto rendimiento y eficientes en el uso de recursos que surgieron tras el anuncio de DeepSeek en enero, se están replicando y utilizando en todo el mundo, incluso en EE.UU. e India. Esto a pesar de que empresas y gobiernos toman medidas para restringir el acceso a DeepSeek en los dispositivos de sus empleados. Desarrolladores chinos están transformando el mercado y cuestionando las enormes inversiones en infraestructura prometidas por grandes empresas tecnológicas estadounidenses como OpenAI y Microsoft Corp.

“Si asumimos que la intención de los actores chinos de LLM es perturbar el mercado y robar cuota de mercado, ha funcionado”, afirmó James Wilton, socio director y fundador de Monevate, una consultora para empresas tecnológicas. “Puede que estén dispuestos a asumir los costos ahora mismo, pero no será gratis para siempre”.

Al mismo tiempo, los proveedores de nube chinos que albergan el desarrollo de IA están recortando los precios, una competencia que amenaza con extenderse más allá de sus fronteras.

“Es simplemente una especie de evolución natural de esa guerra de precios dentro del ecosistema chino que se extiende a otros mercados”, dijo Kevin Xu, inversionista tecnológico y fundador de la estadounidense Interconnected Capital.

El martes, el presidente de Alibaba Joe Tsai advirtió sobre la posible formación de una burbuja en la construcción de centros de datos, argumentando que el ritmo de desarrollo podría superar la demanda inicial de servicios de IA. “Todavía me sorprenden las cifras que se manejan en EE.UU. sobre la inversión en IA”, declaró Tsai en una conferencia en Hong Kong. “Se habla, literalmente, de US$500.000 millones, incluso de varios cientos de miles de millones. No creo que todo eso sea necesario”.

Algunos esperan que el desfile de modelos de código abierto se extienda a campos adyacentes, desde la visión computacional hasta la robótica y la generación de imágenes, en los próximos meses.

Con la fortaleza de China en hardware, cuanto más baratos y accesibles sean los modelos, mayor será la demanda de dispositivos impulsados por IA, dijo Balaji Srinivasan, inversionista en tecnología y ex socio general de Andreessen Horowitz.

“ China está intentando hacer con la IA lo que siempre hace: estudiar, copiar, optimizar y luego llevar a la quiebra a todos con precios bajos y una escala enorme”, dijo en una publicación en X.

Nota Original: China Floods the World With AI Models After DeepSeek’s Success

--Con la colaboración de Claire Che, Luz Ding y Amy Thomson.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.