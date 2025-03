Burkina Faso convoca al enviado de la ONU por "uso inapropiado" de términos sobre la "guerra impuesta"

El Ministerio de Exteriores de Burkina Faso ha informado este martes de que ha convocado al enviado de Naciones Unidas y los jefes de varias agencias de la organización internacional para protestar por el "uso inapropiado" de varios términos en el marco de la guerra que se les ha "impuesto", en referencia a los ataques de grupos terroristas y milicias en su territorio.

En particular, ha "lamentado" el empleo del término 'grupos armados no estatales' "para referirse a los terroristas que afligen al valiente pueblo" burkinés, puesto que "este concepto no tiene una definición consensuada en el Derecho Internacional". "Además, el uso del término 'milicias' para describir a nuestros valientes Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP) es inaceptable", ha agregado.

El titular de la cartera, Karamoko Jean-Marie Traoré, "ante esta grave desviación", convocó el lunes al coordinador residente de Naciones Unidas y a "todos" los jefes de agencias (de la ONU) en el país "para una aclaración oficial". Durante la reunión, "condenó enérgicamente el uso inapropiado de estos términos, que podrían reflejar un deseo de legitimar o reclasificar la barbarie a la que ha sido sometido el pueblo burkinés durante una década", ha indicado.

Según reza un comunicado publicado en la red social Facebook, "tal actitud podría comprometer la colaboración efectiva entre nuestro país y el sistema de Naciones Unidas". No obstante, ha pedido al resto de organizaciones -tanto nacionales como regionales o internacionales- a acogerse a "esta aclaración semántica".

"Nuestro país no puede aceptar confusiones terminológicas que, bajo la apariencia de eufemismos, distorsionan la realidad de la tragedia sufrida por nuestro pueblo y otorgan una forma de legitimación a los perpetradores de estas atrocidades", ha aclarado.

Traoré ha hecho hincapié en que "los criminales que atacan, asesinan, saquean y violan a civiles inocentes y pacíficos deben ser designados inequívocamente con el único término apropiado: terroristas". En cuanto a VDP, "deben ser reconocidos como ciudadanos burkineses que, voluntariamente y valientemente, se han comprometido a defender la integridad de su país".

En este sentido, ha aseverado que los VDP "están impulsados por la esperanza de algún día vivir libres y dignamente en su tierra natal, y sus acciones están estrictamente reguladas por disposiciones legales y reglamentarias".

Burkina Faso, dirigido desde 2022 por una junta militar encabezada por Ibrahim Traoré, ha experimentado un aumento significativo de la inseguridad desde 2015, con ataques por parte de las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico que han contribuido a incrementar la violencia intercomunitaria y ha hecho que florezcan grupos de autodefensa, a los que el Gobierno ha sumado 'voluntarios'.