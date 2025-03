Bogotá celebra la edición 14 del Estéreo Picnic con una apuesta marcada por la variedad

Bogotá, 26 mar (EFE).- Bogotá acogerá la edición 14 del Festival Estéreo Picnic (FEP) entre el jueves y el domingo próximos con una apuesta marcada por la variedad, pues este año participarán las estrellas pop Olivia Rodrigo y Justin Timberlake, las leyendas del rock Beck y Alanis Morissette, y el trío de dance Rüfüs Du Sol.

El cartel del festival también lo engrosan los canadienses Shawn Mendes y Richie Hawtin; los estadounidenses Benson Boone, Incubus, Tool, Foster The People y St. Vincent; el dúo francés Justice; la belga Charlotte de Witte, y los australianos Parcels y Empire of the Sun.

El FEP, que se ha convertido en el festival musical más importante del país en los últimos años, también será el escenario en el que Astropical, la banda conformada por Bomba Estéreo y Rawayana, se presente por primera vez en Colombia.

En las tarimas del Parque Simón Bolívar también aparecerán otros artistas latinos como el venezolano Danny Ocean, los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, los ecuatoriano-suizos Hermanos Gutiérrez y la chilena Mon Laferte.

Como lleva haciéndolo desde su primera edición en 2010, el FEP hará una apuesta fuerte por los ritmos colombianos, por lo que contará con algunos artistas reconocidos como Los Petitfellas, Galy Galiano, Kapo o Pirlo y otros emergentes, entre los que están Bad Milk, Kei Linch o Canales Nacionales.

"Una característica innata del festival es la posibilidad de crear estas uniones o encuentros entre artistas emergentes y artistas legendarios. Hay veces que pasan fusiones en vivo, muy interesantes (...) Es una celebración de las músicas latinoamericanas en todos sus formatos", afirmó a EFE Miguel Santacoloma, director de comunicaciones de Páramo Presenta, organizadora del FEP.

La edición de 2025 será la primera en la que se presente Bad Milk, una artista urbana oriunda de Medellín conocida por 'Angelito', una canción que lanzó en 2021 con Ovy on the Drums y Beéle que cuenta con más de 28 millones de reproducciones en Spotify.

"Estoy muy emocionada. Traemos una propuesta muy distinta al resto de shows de Bad Milk, porque para mí el Estéreo Picnic es un hito que había querido alcanzar en mi historia", afirmó a EFE la artista, cuyo nombre de pila es Manuelita García.

Bad Milk, que subirá a la tarima del festival el viernes, agregó que su presentación combinará instrumentos en vivo, una fusión de sintetizadores y visuales nuevas.

"El 2025 es un año donde vengo con mucha más música, entonces creo que es el año preciso para esta nueva experiencia (...) y que el 2025 sea mi primer año en el Estéreo Picnic es simplemente una bendición", expresó.

También será la primera vez en el Festival para Nasa Histoires, una banda del departamento de Boyacá que presentará en el FEP su propuesta que combina jazz, indie, rock y folcore colombiano.

"El Estéreo Picnic es una plaza que todos los artistas visualizan en su carrera musical. Siento que es uno de esos objetivos que todos los artistas tenemos en búsqueda de poder demostrarnos a nosotros mismos que nuestros proyectos han avanzado", expresó a EFE Daniel Pinto, vocalista de Nasa Histoires, banda que se presentará el sábado. EFE

(foto)