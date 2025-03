Anglo iniciaría conversaciones con bancos sobre posible OPI de De Beers

(Bloomberg) -- Anglo American Plc inició conversaciones con bancos sobre la cotización en bolsa de su unidad de diamantes De Beers, según personas familiarizadas con el asunto en un momento en que la compañía busca seguir adelante con la parte final y más difícil de su radical reestructuración.

Anglo está llevando a cabo un proceso dual en su esfuerzo por vender De Beers, tratando de encontrar un comprador para el negocio, mientras que también comienza los preparativos para una oferta pública inicial como una solución de respaldo.

El año pasado, Anglo prometió a los inversores que abandonaría el negocio de los diamantes, como parte de una profunda reforma esbozada por su director ejecutivo, Duncan Wanblad, cuando rechazó una oferta de US$49.000 millones de BHP Group. Desde entonces, la empresa acordó la venta de sus minas de carbón y níquel, y se dispone a abandonar el sector del platino a finales de este año, con lo que solo queda De Beers en la lista.

Ahora, Anglo empezó a entablar contactos con los principales bancos para trabajar en una OPI de De Beers, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que la información es privada.

Un portavoz de Anglo American declinó hacer comentarios.

La salida de De Beers está resultando ser la parte más difícil de la reestructuración de Anglo. La industria del diamante está lidiando con su crisis más profunda en décadas y el colapso de la demanda china y la feroz competencia de las piedras sintéticas han golpeado los beneficios de De Beers en los últimos años.

Recientemente, Anglo redujo en US$2.900 millones el valor de De Beers, tras anunciar el año pasado una pérdida de US$1.600 millones.

Wanblad ha insistido en que la empresa no tiene prisa por encontrar una solución para De Beers, ya que no quiere destruir valor actuando demasiado deprisa mientras el mercado sigue débil. En febrero, dijo que Anglo no esperaba grandes progresos en la salida del negocio en la primera mitad de 2025, pero esperaba que sus planes de venta se aceleraran más adelante en el año.

