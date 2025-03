Alcalde Vigo dice que "toda España" recela de elección sedes por "manipulación absoluta"

Vigo (España), 26 mar (EFE).- El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado este miércoles que "toda España" recela del proceso de elección de las sedes españolas del Mundial de 2030, después de que trascendiera que la ciudad gallega estaba inicialmente entre las once seleccionadas en el país y posteriormente se quedó fuera.

Caballero, en un audio remitido a los medios de comunicación, ha afeado el "silencio" del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, a este respecto.

"Está medio mundo atendiendo a lo que está pasando en España y todo este escándalo inenarrable de la selección de las sedes y Louzán no dice nada. El presidente de la Federación no dice nada. Bueno, parece que filtra que él no era el presidente cuando se tomó la decisión. No, él era el vicepresidente y presidía la Federacion Gallega", ha precisado el alcalde.

Caballero se ha preguntado qué cambió para que Vigo estuviera dentro del Mundial en el primer listado y fuera en el segundo y ha dicho que "la desconfianza es total" por el oscurantismo que hay en el proceso.

"Toda España desconfía de esta decisión. Todo el mundo ve claramente, después de las informaciones de El Mundo, que esto fue una manipulación absoluta", ha señalado.

Según la información desvelada el lunes por el diario El Mundo, el equipo evaluador incluyó a Balaídos, el estadio municipal donde juega el Celta, en el primer ránking, pero lo excluyó en el segundo, donde Anoeta, estadio de la Real Sociedad, tiene más puntuación.

Para el regidor vigués "es tan claro" que Louzán "está metido de lleno en todo esto, que quien dice que Vigo y Valencia están fuera del Mundial es él" el 5 de julio en un acto federativo en el estadio de Riazor, 14 días antes de que le comunicaran la decisión oficialmente a Vigo.

De acuerdo al proyecto de la candidatura 2030 aprobado por la FIFA, España cuenta con once de las 20 sedes del Mundial: Anoeta (San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), La Rosaleda (Málaga), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Cornellá-El Prat), Riazor (A Coruña), San Mamés (Bilbao) y Santiago Bernabéu (Madrid). EFE