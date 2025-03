Xbox prueba la interfaz Game Hubs para ofrecer información sobre estadísticas y logros antes de comenzar la partida

Microsoft ha anunciado que ha comenzado a probar una nueva funcionalidad denominada Game Hubs, una interfaz que permitirá a los usuarios visualizar información sobre estadísticas, logros, capturas de pantalla y qué otros jugadores han probado un determinado juego antes de que comience la partida.

La compañía ofrecerá esta característica, que llega con una nueva actualización para usuarios del nivel Alpha Skip-Ahead del canal Insider, incluida en el panel de control de Xbox. Con ella, espera dar información "util" a los usuarios, según ha explicado en su página web de soporte.

Game Hubs, traducido como Centro de juego, aparecerá al seleccionar un juego de las listas de juegos recientes o de juegos instalados. En su interfaz, se mostrará información relevante para el título seleccionado, como los complementos disposnibles, qué amigos lo han jugado y hace cuánto, capturas de pantalla, el tiempo que el propio usuario ha empleado en el juego y cuáles han sido sus logros.

Entre algunos de los datos más relevantes del juego, Microsoft destacará su sinopsis, si es de un solo jugador o multijugador y otros detalles adicionales. Por ejemplo, si es posible personalizar los controles de volumen o el color.

En caso de no querer revisar esta información, Microsoft ha indicado que inluirá el botón 'Jugar' para acceder directamente al juego. En este sentido, ha recordado que es posible personalizar la configuración de esta herramienta desde el apartado 'Mis juegos y aplicaciones', escogiendo la opción Administrar.

Otros de los botones que se mostrarán junto a éste son 'Manage' (Gestionar), 'Go to official club' (Ir al club oficial), 'Show in store' (Mostrar en la tienda), 'Add to Play Later' (Añadir para jugar más tarde), 'Share' (Compartir) y 'Game Details' (Detalles del juego), tal y como han podido comprobar desde The Verge.