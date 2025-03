Tesla sigue mala racha en Europa; ventas caen 40% en febrero

(Bloomberg) -- La politiquería de Elon Musk y cambios en la oferta de uno de sus productos más importantes siguen afectando las ventas de Tesla Inc. en Europa, con su décima caída mensual vez en los últimos 12 meses.

La compañía matriculó 16.888 coches nuevos en febrero, un 40% menos que hace un año, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. Las ventas de Tesla se desplomaron un 43% en los dos primeros meses del año, en comparación con un aumento del 31% en las matriculaciones de VE en todo el sector.

Tesla comenzó la entrega de un rediseñado Modelo Y, su vehículo más popular, en la primera semana de marzo. El fabricante de automóviles busca impulsar su negocio con este modelo renovado, a pesar de lo polarizador que Musk, su director ejecutivo, se ha convertido como asesor del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Detractores de Musk han atacado tiendas de Tesla, estaciones de carga e incluso vehículos de sus clientes en el segundo mandato de Trump, tanto en EE.UU. como en el extranjero. La aprobación de Musk cayó cuando trató de influir en el voto en las elecciones federales de Alemania el mes pasado, y luego pidió que EE.UU. se retire de la OTAN y deje de pagar por la defensa de Europa.

Las ventas totales de coches nuevos en la región cayeron un 3,1% en febrero, ante la incertidumbre económica que ha llevado a los consumidores a frenar las compras más importantes. La caída se vio impulsada por un descenso del 24% en las matriculaciones de vehículos con motor de gasolina y del 28% en las de aquellos con motor diésel.

Los fabricantes de automóviles europeos enfrentan otro año difícil en su mercado nacional, ya que la prolongada recesión de las mayores economías de la región afecta la confianza de los consumidores. Al mismo tiempo, la amenaza de los aranceles de EE.UU. y la intensa competencia de los fabricantes de automóviles chinos liderados por BYD Co. están aumentando la presión.

Las matriculaciones de Tesla en marzo y los meses siguientes ofrecerán a los inversores más claridad sobre el papel que está desempeñando la política de Musk en el descenso de sus ventas.

El cambio al nuevo Modelo Y exigió pausar la producción en fábricas de todo el mundo a principios de este año, incluida su planta en las afueras de Berlín. Esas interrupciones costaron a la empresa semanas de producción y ventas perdidas o aplazadas.

Los fabricantes europeos intentan sacar provecho del declive de Tesla ofreciendo varios modelos a batería más baratos, como el R5 E-Tech de Renault SA, con un precio de €25.000 (US$26.990), o el Citroën ë-C3 de Stellantis NV, a €23.300. Estos vehículos también pretenden competir con las ofertas de los fabricantes chinos que están entrando en la región.

