Rescatan obra inédita de Ramón Prieto y Romero casi 100 años después en 'Alas': "Mezcla de vanguardia y ecos de Bécquer"

La obra de Ramón Prieto y Romero (Madrid, 1889-1933), poeta bohemio y figura relevante aunque "desconocida" de la poesía española en los años 20 del siglo pasado, ve la luz casi 100 años después con la publicación de 'Alas', de Ediciones La Palma y editada por el profesor Andrew Anderson, de la Universidad de Virginia en Estados Unidos.

"Lo que encontramos en 'Alas' es una curiosa mezcla de la vanguardia del ultraísmo, de las imágenes estrambóticas del verso libre completo, pero al mismo tiempo, yo sobre todo encuentro ecos de Bécquer ahí, curiosamente. Entonces se puede (ver) como una fusión de esa tradición un poco romántica de la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, pero con un estilo más bien vanguardista, estilo ultraísta o creacionista", ha detallado en una entrevista a Europa Press Anderson, autor también del prólogo del libro.

'Alas' recoge por primera vez la mayoría de la obra poética de Prieto y Romero, "una figura única de la poesía española previa a la Guerra Civil", según ha destacado el profesor Anderson, experto en la irrupción de las vanguardias literarias en España a principios del siglo XX y también divulgadores de la figura y la obra de Federico García Lorca.

"Para el mundo académico, la obra de Prieto y Romero aporta una nueva luz sobre una etapa vibrante de la literatura española. Para los aficionados a la poesía, este libro constituye el maravilloso descubrimiento de un escritor de primera línea hasta ahora esencialmente desconocido", ha explicado el profesor Anderson durante la presentación del libro este lunes en la Residencia de Estudiantes de Madrid.

Ahora la obra de Prieto y Romero se universaliza tras permanecer en forma de manuscrito en el archivo familiar durante un siglo gracias a la edición crítica de la mayor parte de los poemas, textos y documentos incluidos en el libro.

"La parte principal es la edición de este libro inédito, que se llama 'Alas', pero al mismo tiempo hemos podido añadir unas poesías sueltas y también correspondencia entre Vicente Huidobro y Prieto y Romero, que era uno de sus seguidores más fieles", ha detallado el editor.

Por su parte, el poeta y exdirector del Instituto Cervantes Juan Ramón Bonet ha indicado en la presentación sobre la presente edición que supone el "rescate más que oportuno" de la figura de Prieto y Romero de la mano del profesor Anderson.

"El hispanista norteamericano, uno de los grandes conocedores de nuestro ultraísmo, añade así una tesela más al mosaico de ese movimiento, proporcionando multitud de detalles exactos sobre los orígenes modernistas del poeta, sobre su pertenencia a la más genuina bohemia (entre Carrere, y Puche), sobre su estrecha relación con Huidobro; sobre su presencia en revistas como Cervantes, Creación, Grecia, Sirio, Ultra o Vértices; y sobre sus patéticos años finales, que concluyen con su muerte en el Parque de Mendigos", ha expresado Bonet.

"POETA SUELTO QUE NO PERTENECE A UN GRUPO"

Ramón Prieto y Romero participaba habitualmente en los cafés literarios junto a figuras como Ramón Gómez de la Serna, Emilio Carrere, Mauricio Bacarisse, Rafael Lasso de la Vega o Eliodoro Puche.

Según ha indicado Anderson, 'Alas' pertenece realmente a una época inmediatamente posterior a la ultraísta, por lo que Prieto y Romero "sería más bien equiparable a un poeta como José Moreno Villa, Juan Larrea o Rogelio Buendía". El autor se mantuvo en los márgenes de los movimientos del creacionismo y el ultraísmo para crear un estilo propio que superaba ambas tendencias y, a la vez, asimila algunos de sus conceptos.

"Hay poetas un poco sueltos, que realmente no pertenecen a un grupo, que están ahí escribiendo durante la década de los 20 y todos tienen una voz bastante singular. Y ahí pondría a Prieto y Romero, que tienen esta voz singular, que no se parece al estilo de ningún grupo en particular", ha destacado el editor, que ha criticado "la visión estereotipada" que existe de los años 20.

MÁS ALLÁ DE LA GENERACIÓN DEL 27

"La visión estereotipada que tenemos de los años 20 es de la generación 27. Y tenemos que explotar esa visión, tenemos que enriquecer esa visión, y Prieto y Romero viene a añadirse a otros nombres que estaban fuera de esa nómina, pero que son importantes para la época", asegura.

'Alas' también incluye una traza biográfica de Prieto y Romero y su familia, desde sus inicios hasta su consolidación como uno de los poetas de primera línea en aquellos años de desarrollo de las vanguardias literarias y su "triste final".

"Prieto y Romero trabajó años elaborando 'Alas'. Finalmente, decidió proponerlo para el Concurso Nacional de Literatura que se celebraba cada año. Y él envió el manuscrito al concurso sobre el 1924 y 1925. Yo creo que él tenía bastantes expectativas pero, desafortunadamente, en esos años Rafael Alberti y Gerardo Diego también enviaron sus escritos. Ellos resultaron los ganadores. Y yo creo que Prieto y Romero se llevó una desilusión tan fuerte, que esa fue realmente la razón por la cual no llegó nunca a publicar el libro", ha detallado Anderson a Europa Press.

Tras la muerte de su hijo mayor debido a un atropello, se sumió en "la bohemia más absoluta", cayó en el alcoholismo y se alejó paulatinamente de su familia hasta acabar viviendo como un indigente en Madrid.

La investigación realizada en torno a esta edición ha permitido descubrir que el poeta, tras años desaparecido, falleció en Madrid el 9 de diciembre de 1933 en una instalación que se había creado en 1928 en el barrio de La Guindalera para retener a las personas sin hogar: El Parque de Mendigos. Según el acta de defunción, la causa de su muerte fue una miocarditis, posiblemente de naturaleza alcohólica, y su profesión, mendigo.