Óscar Villegas: "Estoy conforme con todo lo que hizo el equipo, solo nos faltó el gol"

El Alto (Bolivia), 25 mar (EFE).- El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, afirmó este martes que está "conforme con todo lo que hizo" la Verde, aunque "solo" le faltó el gol, tras el empate 0-0 de local ante Uruguay por la decimocuarta jornada de las eliminatorias para el Mundial 2026.

"Estoy conforme con todo lo que hizo el equipo, solo nos faltó el gol", dijo Villegas en una conferencia de prensa, cuya Selección está en riesgo de perder incluso el repesca.

Sobre el partido, Villegas opinó que no le gustaron los primeros 12 minutos y el arbitraje, al cual calificó de "permisivo".

"No es habitual hablar de esto, pero no me gustó el arbitraje, demasiado permisivo, jugamos muy poco", mencionó el estratega boliviano.

Sobre el rendimiento de la Verde, Villegas dijo que es "muchísimo" lo que generó frente a una "gran selección", como es la charrúa.

"Me parece que intentamos por todos los medios, 32 ataques, tuvimos 7 porterías, dos al palo y puedo decir que fue una tarde desafortunada en cuanto al gol", precisó.

Por otro lado, el seleccionador boliviano manifestó que el resultado "duele mucho", pero que hay que "levantar la cabeza, como en toda carrera" y seguir adelante.

"Si hay alguien a quien le duele más es a los jugadores, el cuerpo técnico y a mi persona, vivimos de esto", añadió.

Finalmente, Villegas reflexionó en que la selección boliviana "debe mejorar" con lo que tiene, ser "más contundentes y más ofensivo". EFE