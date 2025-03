María Hervás deja en el aire si ella también quiere tener hijos con Dani Martín

A pesar de que siempre ha mantenido su vida sentimental alejada del foco mediático, Dani Martín está tan enamorado de María Hervás que, después de seis meses de discreta relación, ya habla abiertamente de sus deseos de convertirse en padre junto a la protagonista de 'Machos Alfa'. "Es un sueño para mí. Me encantaría y lo he dicho muchas veces. Creo que ahora es el momento para serlo y y tenemos la niña en la cabeza" reconocía en su comentadísia entrevista en el programa 'De Évole' de Jordi Évole, rectificando rápidamente sin poder contener la risa al darse cuenta de que había hablado en plural revelando sus planes de paternidad con la actriz.

Unas declaraciones que suponen una declaración de intenciones del cantante y que reflejan lo afianzado que está su noviazgo, y a las que María ha reaccionado con evidente incomodidad en su reaparición ante las cámaras este martes en la presentación del primer podcast de la firma de moda Hoss Intropia: "Te quiero decir, he visto, sí lo ví. Y dije muchas cosas, que si nos estuviésemos tomando un café ahí enfrente, en vez de estar con estos micros y estas cámaras delante, nos reiríamos mucho juntas, pero ahora no me vais a permitir que no os las comente porque forman parte del terreno mío de lo personal" ha explicado sin poder evitar sonrojarse, dejando en el aire si a ella también le gustaría ser madre, y qué significa Dani para ella.

Aunque no quiere hablar de su relación, la actríz si ha revelado la poca importancia que le dio a las primeras imágenes suyas con el cantante en las revistas porque, como apunta, "si yo no veo los trabajos que hago, que son de lo que más orgullosa me siento en esta vida, imagínate lo poco que puedo mirar o lo poco que me puede interesar las fotos mías que puedan salir caminando por la calle con quien sea".

"Me siento muy expuesta porque existe Instagram, porque soy mujer, porque soy mujer en un mundo feroz en el que todo el mundo quiere consumir de ti cosas y nadie piensa en cómo te sientes, sino que quieren pensar en otras cosas" afirma rotunda. "Yo desde que era una niña he estado muy obsesionada con caerle bien a todo el mundo, con gustarle a todo el mundo, y creo que parte de ese paso a ser adulta, que igual he hecho hace dos días, o todavía no, estoy en ello, es aceptar que eso es imposible y que no le vas a gustar nunca a todo el mundo, por mucho que tú lo intentes hacer lo mejor posible, ¿no?" añade, confirmando que la terapia personal ha sido muy útil para aceptar que es "imperfecta" y "cometo errores constantemente", y no pasa nada por ello.

"Yo soy una mujer muy independiente desde que soy muy pequeña. Las decisiones que tomo a nivel personal las tomo basándome en muchas cosas distintas. Lo primero es lo que me dice mi corazón y mi instinto. Llevo yendo a terapia muchísimos años, desde que hice 'Jauría' y, por supuesto, muchas decisiones que tomas en tu vida las haces también por consejos personales que te dan algunas personas, pero mi trabajo personal con mi terapia, mi cabecita, mis emociones, es algo que llevo poniendo en práctica desde que era muy jovencita" expresa, dejando claro que la experiencia personal de Dani -defensor a ultranza de la terapia para tener una buena salud mental- no ha tenido nada que ver con que ella haya pedido ayuda profesional para gestionar sus emociones.

Una entrevista en la que María nos ha hablado de sus próximos proyectos profesionales, pero en la que se ha cerrado en banda a contar nada sobre su historia de amor con el exvocalista de 'El Canto del loco', mostrándose de lo más escurridiza cuando le hemos preguntado si le gustaría que el cantante le escriba una canción igual que hizo con 'Ester Expósito': "Digo, pues, estaba yo pensando en cantar ahora, la verdad. ¿No os interesaría más mis canciones? Yo creo que las cosas, a mí lo que me enseñaron de pequeñita es que las cosas que una quiere, no hay que pedirlas, sino ponerte a funcionar para que sucedan, ¿no? O esperar a que lleguen". "Mis secretos de conquista son muy personales y cobro por ellos, así que luego os paso mi número de teléfono para que me hagáis un bizum" ha zanjado entre risas, sin duda aliviada por haber superado su paso ante las cámaras sin hablar de su relación con Dani.