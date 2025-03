Jessica Bueno, al margen de las duras críticas a Luitingo y a su familia

Un mes después de su ruptura, continúa especulándose con las razones que llevaron a Jessica Bueno y a Luitingo a poner fin a su historia de amor. Y la última teoría es que la familia del cantante habría tenido mucho que ver.

Después de que un primo suyo apuntase a que el sevillano se habría acercado a la modelo por fama e interés, ahora otra persona que forma parte de su entorno cercano ha asegurado en 'Fiesta' que quien estaría organizando la vida de su hijo tanto a nivel profesional como sentimental sería Sele de Triana.

"Son unas personas muy interesadas, especialmente el padre que es quien mueve los hilos de todo. Son personas que buscan la fama y el dinero a través de los demás, no tiene por qué ser una relación de pareja, utilizan a quien sea, vecinos y todo. El padre es el que le dice a Luitingo con quién tiene que relacionarse, este hombre hasta tiene cuentas falsas de Instagram para comentarle las publicaciones a su hijo y que así tenga más apoyo y seguidores. En el círculo del barrio en el que viven se les conoce como 'Los cagalástimas', porque van vendiendo sus penas cuando no son reales" ha afirmado este 'garganta profunda' cuya identidad ha evitado revelar por miedo a represalias.

Críticas que se suman a las que lleva recibiendo desde que rompió con Jessica, y a las que Luitingo ha reaccionado saliendo en defensa de su padre a través de un comunicado compartido en sus redes sociales: "Si tuviese mil vidas te daría 1500 y si tuviese 6 millones de euros te daba 10. Eres una de las pocas personas que jamás me ha fallado en mi vida y la persona más buena del planeta". "Gracias a todo lo que has hecho por mí siempre he conseguido muchas cosas. Fuiste mi ejemplo, mi ídolo y lo seguirás siendo de por vida" ha dejado claro.

Mientras tanto, la ex de Jota Peleteiro prefiere mantenerse al margen y, en lugar de dar la cara por Luitingo y su familia, ha reaccionado con una llamativa sonrisa a las informaciones que apuntan a que el cantante de 'Operación Camarón' es un interesado. "No tengo nada que decir" ha añadido, dejando en el aire qué le parece que les llamen a él y a su padre "cagalástima" por ir 'vendiendo sus penas' por su barrio cuando nadie sabe de qué viven.

"No sé nada, no veo noticias, no estoy viendo nada. Prefiero no enterarme de nada para poder avanzar" ha reconocido rotunda, desmarcándose de los titulares que ha protagonizado su ex en los últimos días y sobre los que ha preferido no pronunciarse.