El mundo del cine exige la liberación del codirector de 'No other land'

Jerusalén, 25 mar (EFE).- Voces importantes del mundo del cine como la de Mark Ruffalo, productores y directores denunciaron el martes la detención de Hamdan Ballal, uno de los codirectores del oscarizado documental 'No other land', y exigieron su "liberación inmediata".

En un comentario en una publicación sobre la detención del cineasta en Instagram, el actor Mark Ruffalo aseguró que Ballal es un "prisionero político" y que su arresto es "un incidente internacional y una violación de los derechos humanos".

Según denunció el lunes el co-director de 'No other land´, Yuval Abraham, fuerzas israelíes detuvieron a Hamdan Ballal después de que un grupo de colonos le propinaran una paliza y mientras estaba siendo tratado en una ambulancia en Massafer Yatta (Cisjordania ocupada), sin que hasta el momento se conozca su paradero y si está recibiendo tratamiento médico.

"A estas alturas muchos no estamos sorprendidos ante el comportamiento de los colonos sin ley y el Ejército israelí. Matar a periodistas y secuestrar a cineastas no es un accidente, sino un plan para erradicar a una comunidad y su cultura. Libertad para Ballal", dijo Ruffalo en su publicación.

Además, el actor subrayó que el mundo del cine debe actuar conjuntamente en protesta. "No importa vuestra posición en este conflicto, esto es un ataque contra nuestro amado arte de hacer películas", afirmó.

La productora Front Row Filmed Entertainment, que adquirió los derechos para distribuir la película en Medio Oriente y el Norte de África, expresó en su cuenta de Instagram su apoyo al equipo de 'No other land' y pidió "liberación inmediata y atención médica adecuada" para Ballal.

"Las informaciones alarmantes sobre las heridas severas y subsiguiente desaparición del ganador palestino del Óscar Handam Ballal son una llamada a la acción para todos nosotros. No podemos permanecer en silencio ante tal injusticia", dijo la productora.

Por su parte, el documentalista estadounidense Lee Hirsch inició una campaña pidiendo su liberación en la plataforma Change org, que ya ha reunido más de 3.000 firmas, como las del productor Roger Ross Williams (Óscar al mejor documental corto por 'Music by Prudence'), el director Alex Gibney (Óscar al mejor documental por 'Taxi to the Dark Side') o la productora Christine Vachon ('Boys Don't Cry').

La petición señala que los firmantes se encuentran "profundamente alarmados" por el "brutal ataque" contra Ballal y afirma que "este trato hacia un cineasta aclamado internacionalmente socava gravemente la libertad artística y de expresión".

La Asociación Internacional de Documentales se sumó también a las peticiones de libertad para Ballal en un comunicado, en el que exigió además "que su familia y comunidad sean informados sobre su situación, localización y el motivo de su detención". EFE