Brennan: "El esprint ha sido un poco caótico"

Figueres (Girona), 25 mar (EFE).- El británico Matthew Brennan (Team Visma), líder de la Volta Ciclista a Catalunya, ha lamentado no haber podido repetir la victoria en la segunda etapa de la ronda catalana, que se llevó su compatriota Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) en un esprint que ha calificado de "caótico".

El joven ciclista de 19 años, que cruzó la meta ubicada en Figueres en segunda posición, mantiene el liderato cimentado en el triunfo conseguido en la primera jornada de la prueba con inicio y final en Sant Feliu de Guíxols.

"En los últimos metros nos hemos colocado muy bien, pero ha sido un esprint caótico. Ha habido un momento en el que me he visto un poco encerrado y me ha tocado remontar, pero no ha sido suficiente para conseguir el triunfo", ha explicado.

Pese a ello, ha agradecido el trabajo del equipo a lo largo de la etapa y ha destacado el trabajo del estadounidense Sepp Kuss para ayudarle a sortear las ascensiones.

"He sufrido un poco en las subidas, pero tener a Kuss tirando para mí es un verdadero lujo", ha destacado. EFE