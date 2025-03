Alejandra Rubio, emocionada por las bonitas palabras de su madre hacia Carlo Costanzia: "Me hizo llorar"

Aunque su mente estaba fuerte, el cuerpo de Terelu Campos ha dicho basta y la veterana presentadora ponía fin a su participación en Supervivientes este domingo. La decisión fue tomada luego de que su cuerpo no pudiera continuar soportando las exigencias del reality, poniendo fin a una aventura que había mantenido en vilo tanto a los seguidores como a su familia.

Por su parte, su hija Alejandra Rubio ha confesado que no pudo evitar emocionarse al escuchar las recientes palabras de su madre, quien le dedicó un discurso de defensa pública. "Me hizo llorar, me hizo llorar", ha confesado la hija de la presentadora, visiblemente conmovida. "Verla y escucharla decirlo en público me gustó", añadió, destacando la emotividad de las palabras de su madre hacia su pareja, Carlo Costanzia, y lo importante que fue para ella ese momento.

Mientras tanto, la colaboradora de televisión sigue mostrando su indignación por las constantes dudas sobre su pareja como padre: "Estupendo. Estupendo, es que no sé por qué siempre se duda de él, de verdad. A mí me da mucha rabia porque él es un padrazo y al final siempre se tienen dudas y no lo entiendo. Pero bueno, poco más tengo que decir", expresa con firmeza, dejando claro el apoyo que tiene por parte del actor.

En cuanto a su relación con su madre, la joven ha destacado su profundo orgullo hacia ella, declarando que está "mucho, mucho" orgullosa de lo que ha logrado. A pesar de los momentos difíciles que ambas han atravesado, especialmente durante el embarazo de Alejandra, la joven ha preferido restar importancia a esas circunstancias, asegurando que "ya está olvidado". Finalmente, explica que aún no ha podido verla, pero que espera poder reencontrarse con ella muy pronto.