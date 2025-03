Wilson de Morgan Stanley prevé que acciones de EE.UU. volverán a tener desempeño superior

(Bloomberg) -- Un dólar más débil mejorará las perspectivas de ganancias de las acciones estadounidenses, lo que podría revertir la rotación masiva que se ha producido en los mercados mundiales desde principios de año, según los estrategas de Morgan Stanley, entre ellos Michael Wilson.

El S&P 500 entró en una corrección técnica este mes, ya que cayó más del 10% desde los máximos de febrero. Aunque ha experimentado un modesto repunte, sigue registrando una baja del 3,6% en el año, en comparación con una ganancia de más del 8% para el índice europeo de renta variable Stoxx 600.

Pero eso podría cambiar en el “corto a mediano plazo”, escribieron Wilson y su equipo.

“El rendimiento relativo frente a la renta variable internacional desarrollada puede volver a favorecer a EE.UU.”, afirmaron. Un dólar más débil “debería ofrecer un viento de cola para las revisiones estadounidenses”, lo que impulsaría el capital de vuelta a EE.UU., dijeron. El índice Bloomberg Dollar Spot ha bajado un 3,8% desde su máximo de enero.

Los inversores han recortado sus tenencias de acciones estadounidenses en la mayor cantidad registrada, según una encuesta de Bank of America Corp. realizada en marzo, mientras que se han volcado en sus homólogos europeos en medio del optimismo de que la expansión fiscal de la región desbloqueará miles de millones en gasto en defensa e infraestructura.

Detrás de esta rotación se encontraban las sombrías perspectivas de las ganancias estadounidenses. Las rebajas de los analistas han superado a las mejoras desde principios de año, según un índice de Citigroup Inc. Pero ya hay señales de un cambio en esta tendencia, según Wilson.

Los ajustes de las llamadas siete magníficas que impulsaron el repunte del año pasado pueden haber tocado fondo en torno al 0%, lo que podría ayudar a atraer flujos de vuelta a Estados Unidos, dijo.

“Una de las razones por las que hemos visto cómo el capital rotaba hacia los mercados internacionales es que el grupo de empresas líderes de alta calidad del mercado de valores estadounidense empezó a tener un rendimiento inferior”, dijo Wilson. “Por lo tanto, si este grupo recupera su fuerza relativa, podríamos ver una rotación de vuelta a EE.UU.”.

El equipo ve margen para un “repunte negociable” en el S&P 500 desde alrededor de 5.500, un nivel que el índice casi tocó este mes. Los indicadores de impulso de sobreventa, el mejor rendimiento estacional y los flujos de fin de trimestre también apoyarían un repunte, aunque la volatilidad probablemente persistiría, escribieron los estrategas.

