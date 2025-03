Trump anuncia gravámenes a automóviles y sugiere algunas exenciones

(Bloomberg) -- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que anunciará aranceles sobre las importaciones de automóviles en los próximos días, e indicó que habrá naciones que recibirán exenciones de los aranceles “recíprocos” que entran en efecto la próxima semana.

Los comentarios de Trump en la Casa Blanca el lunes siembran más confusión sobre sus planes para un anuncio de aranceles del 2 de abril. El presidente dijo a periodistas que planeaba proceder con los aranceles a la importación de automóviles, amenazados desde hace mucho tiempo, “bastante pronto, en los próximos días”, antes del paquete más amplio.

Trump dijo que los anuncios del próximo miércoles se centrarán en los llamados aranceles “recíprocos”, con tasas país por país. El lunes, el presidente señaló en dos ocasiones que los socios comerciales recibirían posibles exenciones o reducciones.

“Puede que conceda exenciones a muchos países”, dijo Trump. “Nos han cobrado tanto que me da vergüenza cobrarles lo que nos han cobrado a nosotros, pero será sustancial, y lo sabrán el 2 de abril”.

Trump también dijo que planeaba proceder con aranceles específicos sobre la madera y semiconductores “en el futuro”, sin dar más detalles. Anteriormente, el lunes, repitió su amenaza de imponer un arancel específico a los medicamentos.

