Terelu Campos se rinde y pone final a su paso por 'Supervivientes'

Después del ultimatum que lanzaba el pasado jueves al activar el protocolo de abandono, Terelu Campos se enfrentaba a su decisión más difícil sobre su participación en 'Supervivientes' tras 18 días de convivencia. "Aunque quieras ocultar ciertas cosas, aquí es muy difícil esconderlas, para mí es muy complicado" reconocía Terelu durante su conexión con Sandra Barneda.

Conociendo una nueva versión de Terelu mucho más relajada y cercana, la presentadora de televisión reconocía que durante muchos años ha intentando forjarse una coraza para que no le hagan daño. "En el mundo hay gente de todo tipo pero hay gente que puede utilizar tu dolor o tu vulnerabilidad para hacerte daño, de alguna manera yo me he ido protegiendo, aparentar una vida normal, tengo una vida normal dentro de mi realidad" reconocía. A pesar de esto, su paso por el reality le ha hecho ver las cosas de otra forma: "Todos somos suceptibles de que nos hagan daño, ha habido momentos que he vivido con miedo a que me hagan daño, pero qué más da, si el que te lo quiere hacer, te lo hará, hay cosas que no están en nuestra mano".

Viviendo una última experiencia antes de tomar su decisión, Terelu conocía Cayo Paloma donde aprovechaba para darse un baño en solitario a pesar de su miedo al agua para después enfrentarse por primera vez al puente de las emociones. "Recordar a concursantes y en especial a quien más me habló de Cayo Paloma, Kike Calleja, me dijo, siempre hay viento pero es un sitio único y lo es, no he visto nada igual" reconocía sobre lo que veían sus ojos. Ante la pregunta definitiva sobre si quería o no continuar con la aventura, Terelu sentenciaba: "Yo he cumplido mi tiempo ya, estoy segura. Con todo el respeto a todos los coachs, que conozco a algunos, 18 días han sido suficientes para mi cuerpo, no para mi mente, pero sí para mi cuerpo".