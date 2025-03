Pochettino: "Si EE.UU. está en esta situación dentro de un año, tendremos un problema"

Redacción Deportes (EE.UU.), 23 mar (EFE).- El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, reconoció este domingo el fracaso de su equipo en las Finales de la Liga de Naciones de la Concacaf pero confió en que tienen tiempo suficiente por delante para que el equipo llegue en la mejor condición posible al Mundial de 2026.

"No voy a decir que esté feliz y que no se me malinterprete, pero si hay algo negativo de un resultado y algo que haya que aprender es mejor que suceda ahora porque tenemos tiempo", dijo el argentino en una rueda de prensa.

"Si estamos en la situación de hoy dentro de un año, por supuesto les diré: 'Houston, tenemos un problema' (...). Creo que tenemos tiempo y prefiero que eso haya sucedido hoy que no dentro de un año", afirmó.

Canadá se impuso este domingo por 2-1 a Estados Unidos en el partido por el tercer puesto de la Liga de Naciones de Concacaf, un resultado muy decepcionante para Pochettino en su primer torneo oficial como seleccionador del equipo de las barras y estrellas.

EE.UU. se había proclamado campeón en las tres ediciones disputadas hasta ahora de la Liga de Naciones, pero en esta ocasión fracasó al caer por 0-1 en las semifinales ante Panamá y tampoco pudo con Canadá en el partido de consolación.

"Creo que la actitud (del equipo) fue buena. No hemos perdido por falta de actitud. El esfuerzo y el compromiso estuvieron ahí", apuntó Pochettino.

"El compromiso yo lo veo cuando los chicos juegan el domingo por la tarde en Europa, viajan 12-14 horas, llegan a Los Ángeles el lunes por la noche, difícil dormir el martes y el miércoles, y el jueves tener que jugar. Es una competición que no nos ha venido bien, pero no lo pongo como excusa", añadió.

El técnico subrayó que tienen que buscar "cómo mejorar como grupo para tener una consistencia" en el rendimiento "mucho mayor" y para poder jugar "con mucha más arrogancia, en el buen sentido, con mucha más confianza".

"Presuponemos, porque la tenemos, una cierta calidad. Pero a la hora de competir quizás no mostramos esa calidad (...). Quizás nos está costando eso. Presuponemos que somos mejores pero a la hora de competir y de demostrar no lo logramos", argumentó.

Además, el preparador enfatizó que su cuerpo técnico y él están "para construir", que es un proceso "largo" y que no tiene "ninguna duda" de que encontrarán la manera de que la selección pueda rendir a buen nivel.

Pero, en cualquier caso, no esquivó ni la necesidad de ser "autocríticos" ni la sensación de "decepción" tras estos dos pobres resultados.

"Todos somos responsables", aseguró al apuntar que es momento "de estar tranquilos", de no buscar "culpables" y de no caer en "el pesimismo" en torno a la selección de EE.UU.

"Quiero mandar un mensaje a los fans: no seáis pesimistas, no tengáis malos sentimientos. Esto puede suceder (...). Estoy de acuerdo con vosotros en que tenemos que entender el porqué de estos resultados (...). Pero se trata de llegar al Mundial en la mejor condición", sostuvo. EFE

