Nintendo Alarmo se actualiza: ahora permite programar una hora y un modo diferentes para cada día

El despertador Nintendo Alarmo ha añadido nuevas opciones de configuración con las que permite programar una hora de alarma y un modo diferentes para cada día de la semana, y modificar la duración del sonido de buenas noches.

Nintendo presentó Alarmo en octubre del año pasado. Se trata de un despertador interactivo diseñado para ayudar a los usuarios a despertarse con sonidos y música de videojuegos como Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

También cuenta con un sensor que reacciona a los movimientos y permite posponer la alarma, y facilita el seguimiento de los hábitos de sueño, ya que detecta cuando los usuarios se mueven mientras duermen.

Este lunes, la compañía tecnológica ha ampliado sus opciones de configuración con la llegada de la actualización 3.0. Con ella, se puede configurar una alarma diferente para cada día de la semana, es decir, seleccionando horas y modos distintos.

La actualización también se centra en el sonido de buenas noches. En concreto, permite configurar el tiempo de reproducción para que suene entre uno y 60 minutos, en lugar de los diez que permite ahora.

A ello se suma la posibilidad de configurar el brillo de la pantalla para que sea más oscura y de reproducir una vista previa en la pantalla de selección de escena de alarma.