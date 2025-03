Nieves Álvarez celebra el segundo aniversario de su marca de belleza con Bill Saad y amigas como Vicky Martín Berrocal

Imparable a nivel personal, pero también profesional, Nieves Álvarez está de celebración. A pocos días de cumplir 51 espectaculares años, su marca de belleza 'Nieves by Nieves Álvarez' alcanza dos años de vida y, para festejar esta fecha tan especial -un triunfo tratándose de una línea de cosmética pequeña que no deja de consolidarse- la modelo ha reunido a algunas de sus clientas más populares, entre las que se encuentran rostros conocidos como Vicky Martín Berrocal o las influencers Alexandra Pereira y Melissa Villareal, para soplar las velas en una cena íntima en la capital.

Una noche muy especial en la que la presentadora ha sido sorprendida por su novio, el empresario de origen libanés Bill Saad, con el que mantiene una sólida relación desde otoño de 2021. "Bueno, mi familia no está aquí y mi pareja ha venido a sorprenderme, porque tampoco estaba invitado, que se estaban riendo mis amigos, y ha venido un momento a darme también la enhorabuena" ha confesado ilusionada ante los micrófonos de Europa Press.

En una entrevista reciente en el podcast 'A solas con', de Vicky Martín Berrocal, Nieves se sinceraba como nunca sobre su historia de amor: "Ahora estoy muy enamorada. La vida me ha dado lo que merezco". "Bill me ha enseñado que una relación no tiene que ser complicada, no tiene que ser tormentosa, no tiene que ser difícil para ser bonita. Para ser una relación profunda no tienes que crear dramas. Tienes una persona al lado que quiere que brilles y cuanto más brilles más orgulloso va a estar él" ha confesado.

"Para mí fue un honor, en primer lugar porque amo a Vicky, estoy súper orgullosa del trabajo que está haciendo y consigue esa complicidad que yo creo que tiene el estar delante de una amiga y sentarte en ese sofá, te relajas y hablas. En la vida hay que también ser natural y es bonito compartir esos momentos y ese éxito que está teniendo Vicky, me gusta. Vamos, para mí ha sido un honor que me llamase para hacer esa entrevista" ha explicado en la celebración del segundo aniversario de su marca, en la que como no podía ser de otro modo Nieves ha dado una lección de estilo con un look 'glam' a la par que sofisticado, con pantalón negro cuajado de brillos, top al tono con maxi lazada al cuello -un detalle romántico y de máxima tendencia que también le hemos visto a la Reina Letizia hace unos días- y blazer en color amarillo yema.