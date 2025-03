Las iguanas de Fiyi navegaron desde Norteamérica hace millones de años

Las iguanas de Fiyi están estrechamente relacionadas con la iguana del desierto norteamericano, lo que evidencia la dispersión transoceánica más larga conocida de cualquier animal terrestre.

Un nuevo análisis realizado por biólogos de la Universidad de California, Berkeley, y la Universidad de San Francisco (USF) sugiere que, hace unos 34 millones de años, las iguanas de Fiyi llegaron al aislado grupo de islas del Pacífico Sur tras recorrer 8.000 kilómetros desde la costa occidental de Norteamérica.

La dispersión sobre el agua es la principal vía por la que las islas recién formadas se pueblan con plantas y animales, incluidos los humanos, lo que a menudo conduce a la evolución de nuevas especies y ecosistemas completamente nuevos. Comprender cómo ocurren estas colonizaciones ha fascinado a los científicos desde la época de Charles Darwin, el creador de la teoría de la evolución por selección natural.

El nuevo análisis, que se publica en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, sugiere que la llegada de los ancestros de las iguanas de Fiji coincidió con la formación de estas islas volcánicas. La fecha estimada de la llegada, hace 34 millones de años o más recientemente, se basa en el momento de la divergencia genética de las iguanas de Fiyi, Brachylophus, de sus parientes más cercanos, las iguanas del desierto norteamericano, Dipsosaurus.

Anteriormente, los biólogos habían propuesto que las iguanas de Fiji podrían descender de un linaje más antiguo, más extendido por el Pacífico, pero que desde entonces se ha extinguido, dejando a Brachylophus como los únicos iguánidos del océano Pacífico occidental. Otra opción era que las iguanas viajaran desde zonas tropicales de Sudamérica y luego a través de la Antártida o incluso Australia, aunque no existe evidencia genética ni fósil que lo respalde. El nuevo análisis desmiente esas teorías.

"Encontramos que las iguanas de Fiyi están estrechamente relacionadas con las iguanas del desierto norteamericano, algo que no se había determinado previamente, y que el linaje de las iguanas de Fiyi se separó de su linaje hermano hace relativamente poco tiempo, mucho más cerca de 30 millones de años, ya sea posterior o aproximadamente al mismo tiempo que hubo actividad volcánica que pudo haber producido tierra", afirmó en un comunicado el autor principal, Simon Scarpetta, herpetólogo y paleontólogo, exbecario postdoctoral en UC Berkeley y actual profesor adjunto en el Departamento de Ciencias Ambientales de la USF.

FLOTANDO SOBRE RESTOS DE ÁRBOLES A LA DERIVA

"Que llegaran a Fiyi directamente desde Norteamérica parece una locura", afirmó el coautor Jimmy McGuire, profesor de biología integrativa de UC Berkeley y conservador de herpetología en el Museo de Zoología de Vertebrados. Sin embargo, los modelos alternativos que implican la colonización desde tierras adyacentes no son realmente válidos para este período, ya que sabemos que llegaron a Fiyi en los últimos 34 millones de años aproximadamente. Esto sugiere que, tan pronto como apareció la tierra donde ahora se encuentra Fiyi, estas iguanas podrían haberla colonizado. Independientemente del momento exacto de la dispersión, el evento en sí fue espectacular.

Si bien hoy en día los navegantes pueden aprovechar los vientos favorables para llegar a Fiyi desde California en aproximadamente un mes, una iguana -o más probablemente un grupo de iguanas- probablemente habría tardado mucho más en atravesar los restos flotantes de la zona de calmas ecuatoriales y cruzar el ecuador hasta Fiyi y Tonga, donde se encuentra este grupo de iguanas. Las iguanas son grandes y herbívoras, y están acostumbradas a largos periodos sin comida ni agua. Y si los restos flotantes consistían en árboles arrancados, la propia balsa les habría proporcionado alimento.

"Podrías imaginarte algún tipo de ciclón derribando árboles donde había un montón de iguanas y tal vez sus huevos, y luego se engancharon a las corrientes oceánicas y se deslizaron hasta allí", dijo Scarpetta.