La oposición mantiene la concentración de protesta en el centro de Estambul

Activistas de la oposición mantienen ocupada la plaza de Saraçhane, en el centro de Estambul, en una concentración indefinida de protesta por la detención del líder opositor Ekerm Imamoglu, quien ingresó el domingo en prisión tras acusado de corrupción, cargos que éste niega y atribuye a un proceso por motivos políticos.

El presidente del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Özgür Özel, ha visitado este lunes de nuevo Saraçhane y ha emplazado a los simpatizantes de Imamoglu a seguir con las movilización. "No podemos dejar esta plaza a nadie. Estamos donde tenemos que estar", ha afirmado, según recoge el diario turco 'Birgün'.

Además ha convocado a una nueva concentración a las 20.30 horas en Saraçhane después de la multitudinaria concentración del domingo a pesar de la prohibición de las autoridades que han declarado ilegal cualquier concentración y han impuesto restricciones a la entrada en Estambul. "Cientos de miles de personas estarán aquí en Saraçhane. Vamos a seguir protegiendo la voluntad de Estambul", ha augurado.

Özel ha pedido en particular no marchar hasta la plaza Taksim, la más emblemática de Estambul, después de que miles de estudiantes se concentraran en el barrio de Besiktas y plantearan la posibilidad de ocupar la plaza Taksim en la tarde del lunes. Özel ha pedido así "no dividir fuerzas". "Marcharemos todos juntos hasta Taksim, pero ahora la resistencia está en Saraçhane", ha subrayado.

HUELGA EN LAS UNIVERSIDADES

El paro se ha sentido en varias universidades de Estambul y en particular en la Universidad Técnica de Oriente Próximo (METU), así como en universidades de Ankara, Bursa y Esmirna.

Grupos de contramanifestantes han atacado a los estudiantes y se han producido algunos heridos, como un profesor que apoyaba la movilización estudiantil y que ha recibido un golpe de una botella en la el campus de Cebeci de la Universidad de Ankara. Ninguno de los agresores ha sido identificado.

En el campus de Macka de la Universidad Técnica de Estambul las autoridades han cerrado las puertas de los edificios para evitar la marcha de los estudiantes, pero éstos han salido por las ventanas.

Mientras, en la Universidad Técnica Yildiz, también en Estambul, los estudiantes han desbordado las barricadas levantadas por los guardias de seguridad frente al edificio del Rectorado para celebrar una asamblea en la que han decidido sumarse al paro. "¡Vamos a parar el país!", han coreado.

La consigna estudiantil es concentrarse en la tarde del lunes en la plaza Iskele del barrio estambulí de Besiktas. "La juventud no encaja en Saraçhane" es una de las frases más repetidas.

Al menos 1.100 personas han sido detenidas en los últimos días en el marco de las manifestaciones contra del arresto de alcalde de Estambul y candidato presidencial del (CHP), Ekrem Imamoglu, según ha confirmado este lunes el ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya.

Al menos 700 de ellas corresponden a las últimas 24 horas, coincidiendo con las multitudinarias movilizaciones del domingo, jornada en la que se celebraron las primarias presidenciales del CHP, en las que Imamoglu resultó elegido como único candidato con unos 15 millones de votos, según el partido.