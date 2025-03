Economía- Congreso vota mañana de nuevo la ley de emisión de gases, sin las enmiendas que PP y Junts colaron al Gobierno

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará este martes una proposición de ley de PSOE y Sumar sobre el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, una transposición de directiva europea que ya empezó a tramitarse en la Cámara Baja como proyecto de ley, pero que el Gobierno decidió retirar porque PP y Junts sortearon su veto y lograron introducir una enmienda para eliminar el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.

El Gobierno presentó en junio del pasado año su proyecto de ley para regular este mercado, que es una de las transposiciones de Directiva Europea que tiene pendiente España. Su idea era tramitarlo por el procedimiento de urgencia y la norma superó en octubre un debate de totalidad. Pero en la fase de ponencia, cuando empezaron a organizarse las enmiendas parciales y los vetos del Gobierno por motivos presupuestarios, al Ejecutivo se le torcieron los planes.

En una reunión a puerta cerrada, como siempre sucede en ponencia, la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica comenzó a organizar las enmiendas y los vetos. Entre esos vetos se encontraba, precisamente, uno para dejar sin efecto una enmienda que buscaba eliminar el impuesto eléctrico, pues supondría una merma recaudatoria de 1.500 millones de euros.

SE COLÓ LA ENMIENDA POR LA AUSENCIA DE UN DIPUTADO SOCIALISTA

Ese veto tenía que ser aprobado por la Mesa de la Comisión, que preside la exministra socialista Cristina Narbona, pero cuando se convocó la reunión, el diputado almeriense del PSOE Juan Antonio Lorenzo no estuvo presente, lo que provocó que el Gobierno perdiera su mayoría en la Mesa y no pudiera ver ratificado su veto. Así las cosas, la enmienda se introdujo a la ley con el voto de PP y Junts, y el diputado socialista fue multado con 1.200 euros.

Con ese panorama, PSOE y Sumar dejaron sin fecha fijada la convocatoria de la comisión, que sería la siguiente fase del trámite parlamentario. Pero en vez de convocar la comisión, el Consejo de Ministros llegó a un acuerdo para retirar del Congreso la tramitación de la norma para después llevarla en forma de proposición de ley.

Esto permitirá agilizar los trámites y no empezar todo el procedimiento de anteproyecto y órganos consultivos que exigiría impulsar otra vez la norma desde el Consejo de Ministros. Eso sí, el nuevo texto no incluirá la suspensión del impuestos eléctrico que la oposición 'coló' al Gobierno. Y si la oposición vuelve a intentar la suspensión del impuesto, confían en que esta vez no haya impedimento a aplicar el veto de Hacienda.

EL PP DENUNCIA ESTOS MOVIMIENTOS

El PP protestó por las maniobras del Ejecutivo, y el portavoz económico del partido, Juan Bravo, dijo que estos movimientos se deben a que el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero "no quiere rebajar los impuestos".

Según los 'populares', la suspensión de ese impuesto supondría un ahorro estimado de 400 millones de euros para las familias del país. En el caso de las pymes, el ahorro sería de 500 millones, y de 200 millones para las grandes industrias. Asimismo, desde el partido de Alberto Núñez Feijóo comentaban que el resto de países de la UE no tenían este impuesto, por lo que hace a la industria española "menos competitiva".