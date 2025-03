Diego San José ('Celeste'): En Francia también se teme y respeta al inspector de Hacienda

París, 24 mar (EFE).- Diego San José, creador y guionista de la serie española 'Celeste', presentada en el festival Series Mania, en el que compite con otras producciones internacionales, asegura que en Francia, país anfitrión del certamen, también "se teme, se respeta y casi se odia al inspector de hacienda".

'Celeste' ( Movistar Plus+), participa en la categoría Panoramas (dedicada a las creaciones de autor), donde el año pasado se proclamó vencedora la española 'La Mesías', de 'Los Javis'.

Protagonizada por Carmen Machi, cuenta la historia de una inspectora de Hacienda (el fisco español) que recibe un último y sonado caso -tratar de pillar a una cantante famosa cometiendo un supuesto fraude con su residencia fiscal- cuando está a punto de retirarse.

La participación en el festival, que se celebra en la localidad francesa de Lille hasta el 28 de marzo y que se ha convertido en el mayor evento del mundo dedicado solo a esta clase de contenidos televisivos, es para San José algo "alucinante" e "increíble", ya que reúne las mejores series a nivel internacional.

"Ha sido un regalo precioso y una experiencia muy bonita, porque es abrirle la serie a un público que no tenía contexto, que cuando sale Carmen Machi en pantalla no sabe quien es, no pueden tener expectativas y creo que es la manera más pura y más bonita de ver una serie es así, sin ningún tipo de información previa", señala el guionista a EFE.

Algo que pudo comprobar el pasado sábado, tras la proyección de los tres primeros capítulos de 'Celeste' en el certamen, en un coloquio "con mucha gente que hacía preguntas, y fue muy interesante conocer el pulso respecto a los impuestos".

"Creo que en España siempre nos hemos considerado el alumno aprendiz del resto de Europa, al menos de la Europa del norte, y al final les pasa exactamente lo mismo que a nosotros", explica San José, y recuerda cómo el público se reía de los chistes en los que se reflejaba que una inspectora de hacienda era una amenaza, o el hecho de que enseñara el carné de su profesión para conseguir una mesa en un restaurante con todas las mesas ocupadas.

"Da igual de donde seas, que al final el inspector de hacienda provoca una mezcla entre respeto y pánico, y eso también les pasa a los franceses", reitera.

'Celeste' se enfrenta en Series Mania a producciones como la brasileña 'Raul Seixas: Eu Sou', sobre la vida de ese cantautor, la coreana 'Family Matters' o la británica 'Reunion'.

"Yo me enteré el otro día que había premios", dice San José, quien reconoce que no le gusta competir, "pero si me ponen a ello, yo quiero ganar algo".

"Sería precioso que hubiera algún premio. Me encantaría en concreto que ganase Elena Trapé, como mejor directora, porque es verdad que, por ejemplo, en los Feroz hay premio al mejor guión, pero no a la mejor dirección, y si pudiera elegir un premio me encantaría que fuera el suyo", concluye.

Series Mania 2025 cuenta con 48 series seleccionadas y visionados de un total de 418 producciones procedentes de 56 países diferentes.

El año pasado, el festival, cuyo prestigio viene en aumento en el sector desde sus comienzos en Lille en 2018, contó con 98.000 asistentes. EFE