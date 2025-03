Depardieu, juzgado por primera vez en París por agresiones sexuales a compañeras de rodaje

Nerea González

París, 24 mar (EFE).- La Justicia francesa comenzó este lunes a juzgar al actor Gérard Depardieu, contra quien pesan decenas de acusaciones de comportamientos sexistas y abusos, por las presuntas agresiones sexuales cometidas en 2021 contra dos trabajadoras del rodaje de la película 'Les volets verts', dirigida por Jean Becker.

Depardieu, que niega las acusaciones, apareció en los tribunales de París con semblante tranquilo y vestido con traje negro, y se sentó a solas en el banquillo de los acusados en una primera jornada marcada por lo que las abogadas de las víctimas calificaron de "maniobras dilatorias" de su defensa.

"Trata a toda costa, en todo momento, de retrasar, de ralentizar el proceso judicial", lamentó en declaraciones a la prensa la abogada Carine Durrieu-Diebolt, representante de una de las demandantes, al finalizar la sesión de hoy.

El juicio había comenzado con la identificación de los testigos que deberán declarar, cuatro propuestos por las denunciantes (cuyos nombres completos se mantienen confidenciales) y una decena para la defensa.

Entre ellos figuran trabajadores del rodaje, como personal técnico, y también la actriz Fanny Ardant, la coprotagonista de 'Les volets verts', quien ya se ha pronunciado públicamente en defensa de Depardieu y quien prestará testimonio a su favor mañana por la tarde.

Pero a continuación este mediático juicio, inicialmente previsto para finalizar mañana, comenzó a trabarse con el examen de una petición de nulidad interpuesta por la defensa, que alegó "parcialidad" contra el actor de 76 años durante la investigación.

Su abogado defensor, Jérémy Assous, en una larguísima alocución de casi dos horas, cuestionó también a los testigos de la defensa, las informaciones de la prensa y el relato de las propias víctimas, además de argumentar que la instrucción dejó de lado testimonios "clave" que desmentirían supuestamente las agresiones.

"Nunca he visto demandantes que se nieguen y que hagan todo lo posible por impedir que se sepa la verdad. Y por eso nunca hemos dejado de decir que esas acusaciones son falsas", sostuvo Assous, en declaraciones a la prensa a la salida de la vista.

La nulidad no fructificó, ya que los jueces decidieron dejar en suspenso su decisión y proseguir la sesión, pero el juicio sufrió un nuevo obstáculo inmediatamente al presentar la defensa un dossier de documentos y no entregar copias a la acusación particular o la Fiscalía.

"Maniobra dilatoria tras maniobra dilatoria para perder tiempo de audiencia", criticaron con dureza ante el tribunal las abogadas de las víctimas.

Las excusas esgrimidas por Assous sobre los documentos que falta motivaron, además, que la actriz Anouk Grinberg, que había acudido hoy a dar su apoyo a las denunciantes, lanzara un abucheo desde la bancada del público, lo que ocasionó su expulsión de la sala.

Y es que la cuestión del tiempo no era menor este lunes, debido a las limitaciones médicas esgrimidas por el propio Depardieu, que sufre hipertensión y diabetes.

Esos problemas llevaron a aplazar el proceso ya en octubre para que pudiera acudir en persona y, de acuerdo con los exámenes que se le realizaron desde entonces, el actor puede presenciar las audiencias, siempre y cuando no se demoren más de seis horas, con pausas cada tres.

Para respetar esos tiempos, al comienzo del proceso el presidente de la sala indicó que, pese a que el juicio solo estaba previsto para este lunes y mañana, el tribunal podría tomar disposiciones para alargarlo.

La audiencia de hoy, sin embargo, se alargó más allá del plazo de las seis horas, a fin de que las partes pudieran hacer las primeras exposiciones: la defensa pidiendo la exculpación del intérprete y las representantes de las denunciantes recordando las pruebas que apoyan sus testimonios.

Depardieu, que en este proceso se enfrenta a una pena de hasta 5 años de cárcel y 75.000 euros de multa por los delitos de agresión sexual, acoso sexual y ultrajes sexistas, fue durante años uno de los rostros más famosos del cine francés, gracias a títulos como 'Cyrano de Bergerac', 'Novecento', 'Le dernier métro' o 'Danton'.

En los últimos años, con un nuevo auge del 'Me Too' en Francia, han salido a la luz decenas de acusaciones de mujeres que dicen haber sido víctimas de agresiones de carácter sexual, incluidas denuncias por violación.

Algunas se remontan a varias décadas y, de hecho, varias de las acusaciones que se formalizaron han sido archivadas por la prescripción de los hechos denunciados.

Entre las más graves está la denuncia por violación en 2018 a la actriz Charlotte Arnauld, dentro de una causa en la que Depardieu está inculpado y por la que la Fiscalía ha pedido que vuelva a sentarse en el banquillo.

Arnauld, de 29 años, acudió este lunes a la vista para mostrar públicamente su apoyo a las víctimas de 'Les volets verts', al igual que varias decenas de manifestantes feministas, que se concentraron a primera hora ante la fachada de los tribunales con carteles con consignas como "Os creemos".

Depardieu también fue denunciado en 2023 por la periodista y escritora española Ruth Baza, por una supuesta violación cometida en 1995 cuando acudió a París a entrevistarle. EFE

