Cayetano Martínez de Irujo reaparece junto al escultor Jorge Montalvo tras anunciar su boda con Bárbara Mirjan

Cayetano Martínez de Irujo ha reaparecido en Madrid este lunes - tras anunciar su boda con Bárbara Mirjan - para asistir al conversatorio del escultor ecuatoriano Jorge Montalvo, organizado por la Embajada del Ecuador en España. El evento ha contado también con la participación del rejoneador Rafael Peralta y la embajadora de Ecuador en España, Wilma Andrade.

Jorge Montalvo, con más de cuarenta años de trayectoria profesional, ha presentado algunas de sus obras ecuestres, que han sido adquiridas por diferentes familias de la realeza española. Durante el encuentro, el escultor ha compartido detalles sobre su proceso creativo y ha mostrado algunas de las esculturas monumentales que se encuentran en fase final de producción, destinadas a países como Costa Rica.

El aristócrata, por su parte, ha intervenido durante el coloquio para hablar sobre su experiencia en el mundo ecuestre y sobre las dificultades que conlleva ser un profesional en este ámbito. El jinete ha explicado que intentó que su hijo siguiera sus pasos en la equitación, pero que la presión fue determinante para que tomara otro camino.

"Es muy difícil seguir esto, ser un sucesor de estos fenómenos. Me pasó, mi pobre hijo no podía con la presión. Enseguida le desvié a los estudios, ¿no? Le di la oportunidad, ¿no? Pero además es muy difícil, es un mundo muy difícil. Es un mundo muy difícil, hay que saber mucho. La gente no lo conoce bien. En España no se conoce. Bueno, incluso en Europa no se conoce lo difícil que es conocer el mundo del caballo y ser un profesional del mundo del caballo", ha explicado.

En relación con su retirada temporal como jinete, ha señalado: "Bueno, ahora he parado un poco, porque la verdad es que estoy en un proyecto agrícola tan grande y tan difícil de poner muchas hectáreas en regadío, de haber conseguido después de 25 años una concesión de 500 hectáreas y he hecho un embalse. Y yo, la verdad, la gente se piensa que somos ricos la Casa de Alba y no, tenemos propiedades, pero no tenemos cash. Entonces, estoy aprendiendo a ser empresario empezando de cero, bueno, sin dinero, con dinero prestado de los bancos o de inversores me he negado. Entonces, me he arrancado solo, porque yo he hecho tres cuartas partes y, la verdad, pues, para que te pongan una cuarta parte y se quieran llevar el 50 % por 30 años, pues, no, sinceramente, no. Prefiero sufrir como sufrimos todos. Ya he sufrido bastante siendo un profesional".

El escultor, en su intervención, ha destacado la influencia que Cayetano Martínez de Irujo ha tenido en su obra escultórica y ha elogiado su trayectoria profesional: "Hemos tenido oportunidad también de compartir en otros momentos. Te he visto y te he seguido tu carrera. Sabes que valoro muchísimo todo lo que has hecho a título personal, siendo quién eres y que es muy difícil haber llegado a competir a alto nivel. Y la verdad es que lo has hecho con dedicación y pasión y muchísimo esfuerzo, que es lo que es muy valorado para mí desde mi punto de vista".

Durante el evento, también ha protagonizado un tenso momento al reprender a uno de los fotógrafos presentes. El hijo de la duquesa de Alba se ha mostrado visiblemente molesto con el trabajador del evento después de que este se haya chocado accidentalmente con una de las esculturas del artista, tirándola al suelo. Cayetano le ha recriminado con dureza: "Tiene que calmarse un poco. Ya es tarde, ya es tarde. Mire lo que ha hecho", le ha dicho, regañándole incluso tras las disculpas del fotógrafo: "Hay que calmarse. No se ha calmado porque se ha llevado una escultura que no se la ha llevado nadie aquí. Se ha llevado una escultura, tiene que estar tranquilo. Ha roto usted una escultura muy valiosa. ¡Cálmese! ¡Cálmese!".

Al margen de la charla, el conde de Salvatierra también ha manifestado su descontento con el trato recibido por parte de los medios de comunicación tras conocerse el anuncio de su boda con Bárbara: "¡Qué maravilla de prensa seria! La que me están dando. Ha coincidido con el anuncio de boda, sí vamos. Es que este país está roto, socialmente enfermo. Qué bien, qué alegría la prensa seria. Yo he conseguido salirme, pero no me dejan en paz, intereso demasiado. Es horrible este país, horrible".

A pesar de su indignación, Cayetano se ha mostrado tímido aunque sonriente al recibir las felicitaciones por su próximo enlace. El jinete ha agradecido las palabras de enhorabuena con un escueto: "Muchas gracias". Preguntado sobre si su pasión por el mundo ecuestre la heredó de su madre, la duquesa de Alba, ha respondido: "Sí, es uno de los deportes que yo tuve como parte de educación. Fue un shock absoluto que yo me lo tomara como una profesión, pero cuando llegué a la Olimpiada de Barcelona, pues mi madre dijo, este hombre cómo ha llegado aquí, si yo no le he ayudado como la gente se piensa, y entonces me empezaba a valorar enormemente".

Finalmente, ha confesado lo duro que está siendo sacar adelante sus nuevos proyectos profesionales sin ingresos: "Yo he nacido en el sitio opuesto, ya rompí barreras educacionales para ser un deportista de élite, habiendo nacido en el sitio opuesto, y bueno, nosotros hemos heredado unas propiedades muy buenas, pero sin dinero. Entonces hay que ponerlas en valor, y es muy difícil, cuando no tienes dinero. Cuando tienes dinero es todo mucho más fácil, cuando tienes que pedir financiación, donde la encuentres, pues es un proyecto que yo me he arrancado solo, muy difícil, muy grande, pero bueno, lo voy sacando adelante con mucho esfuerzo, sacrificio, trabajo y sufrimiento".