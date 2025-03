Romeu, tras la primera derrota de Barça ante Madrid: "Avisamos que esto no sería eterno"

Barcelona, 23 mar (EFE).- El entrenador del Barcelona, Pere Romeu, explicó en la rueda de prensa posterior a la derrota de este domingo frente al Real Madrid (1-3) en la Liga F, la primera ante el conjunto blanco tras 18 victorias en los duelos anteriores, que ya avisaron de que este dominio "no sería eterno".

"(El Real Madrid) es un buen equipo, esto algún día podía pasar. No queríamos que fuera hoy, en casa y ante nuestra afición, pero seguimos cuatro puntos por encima (en la Liga F) e intentaremos cerrarlo en las próximas semanas", aseguró el técnico catalán, que admitió también que su equipo no realizó "el partido esperado".

"No hemos estado acertadas, ni hemos tenido control del juego, ni posesiones estables, las modificaciones no han surgido el efecto esperado... Autocrítica máxima, porque no es el partido que queríamos ni es suficientemente bueno", destacó Romeu, que no quiso valorar el gol anulado a Jana Fernández por un fuera de juego que las locales consideraron inexistente, en el minuto 80 y con 1-1 en el marcador.

"Nos podemos agarrar a que no es fuera de juego, que es una realidad y claramente condiciona, pero el partido no es suficientemente bueno", comentó, añadiendo que hoy se habían alejada de su "mejor versión" y "las cosas que veníamos haciendo". "Cuando nos salimos de nuestra línea hacemos las cosas peores", agregó.

Sobre el dominio en los 18 partidos anteriores, Romeu se mostró contundente: "No hay anda que sea eterno, y en el fútbol menos, no sé si tenía presente que esto pudiera pasar, pero repito que ninguna parte ha sido suficientemente buena como para cerrar al Madrid en su área". "Toca hacer autocrítica y corregir errores", concluyó. EFE

jgc/xsf/og