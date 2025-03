Gira sobre BESS de CLOU: potenciar a una América Latina renovable

SANTIAGO, Chile, 22 de marzo de 2025

SANTIAGO, Chile, 22 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- La Energy Year Summit (Cumbre del Año de la Energía) de Chile comenzó el 19 de marzo de 2025 en Santiago de Chile. El segundo día de la cumbre, CLOU Electronics organizó con éxito la primera parada de su gira sobre el sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) 2025 de CLOU. A medida que Chile avanza en su transición energética, que superó el 40 % de generación renovable en 2024, el BESS se volvió esencial para la estabilidad y eficiencia de la red, en especial tras el reciente apagón nacional causado principalmente por fallas en el sistema de transmisión.

La gira sobre BESS de CLOU incluyó un taller y destacó el compromiso de CLOU con el avance de la transición energética y la satisfacción de la creciente demanda de soluciones sostenibles. El taller reunió a líderes industriales de diversos sectores, como inversores, promotores, propietarios de proyectos, integradores de sistemas y proveedores de servicios. Los oradores invitados de Innergex y Transelec compartieron sus experiencias y puntos de vista, lo que enriqueció el debate sobre las perspectivas del mercado chileno y las oportunidades futuras.

Songyu He, director general de CLOU en el extranjero, asistió al evento. Durante el evento, CLOU anunció la designación de Alejandro Mc Donough como director general para CLOU en América Latina. Además, Jeffrey Tu, director sénior de CLOU América Latina, pronunció un discurso titulado "Why CLOU - as a Relevant Player in Future Opportunities of Chile's Energy Storage" (¿Por qué CLOU, como actor relevante en futuras oportunidades de almacenamiento de energía de Chile?), en el que puso de manifiesto las fortalezas de CLOU, sus productos innovadores y servicios localizados que apoyan el cambio de Chile hacia la energía limpia y confiable.

Carlos Gallardo, ingeniero responsable de aplicaciones de CLOU, presentó el sistema de almacenamiento de energía a escala comercial Aqua-C2.5, una innovación de vanguardia con una batería de 314LFP de gran capacidad. Este modelo está disponible en versiones en cajas de alta tensión y sistema de conversión de energía (PCS, por sus siglas en inglés) de cadena. Esta batería Aqua-C2.5 combina largos módulos de baterías en un contenedor compacto de 20 pies, con lo que se consigue una capacidad nominal de más de 5 MWh y se mejora significativamente la densidad de potencia.

La dedicación de CLOU al sector de las energías renovables de América Latina se refleja, no solo mediante productos innovadores sino también, mediante un apoyo integral al cliente a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Como destacó Leonardo Giangrandi, de Ingenova, la cartera de servicios de CLOU abarca desde la consultoría en preventa hasta la instalación y la asistencia posventa, lo que garantiza soluciones localizadas y profesionales adaptadas a las necesidades específicas de la región.

Mientras en América Latina las naciones buscan alcanzar el objetivo de generar el 80 % de su energía a partir de fuentes renovables para 2030, CLOU Electronics mantiene su compromiso de ofrecer soluciones energéticas sostenibles que aborden los retos medioambientales actuales y a largo plazo, y potenciar la transición de la región hacia un futuro energético más limpio y confiable.

Acerca de CLOU

CLOU Electronics se fundó en 1996 y es un fabricante de PCS y almacenamiento de energía de nivel 1 de BNEF que pertenece a Midea Group, empresa incluida en la lista Fortune Global 500.

