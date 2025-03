El Gobierno de Israel aprueba la puesta en marcha de una moción de censura contra la fiscal general

El Gobierno israelí ha aprobado este domingo la puesta en marcha del mecanismo de una moción de censura contra Gali Baharav-Miara, la fiscal general del país y rival del primer ministro Benjamin Netanyahu, en medio de protestas contra la deriva autoritaria que, critica la oposición, está adoptando el mandatario con el respaldo de sus socios de ultraderecha.

Netanyahu había acusado varias veces a Baharav-Miara por exceder sus competencias y obstaculizar sus tareas de gobierno. La fiscal, por contra, defiende que ha actuado siempre con correccion en su función, ha hecho saber por carta este domingo, "de presentar al Gobierno los límites de la ley".

Tras la aprobación de los preparativos, la fiscal general será citada a una o varias audiencias ante un comité asesor estatutario presidido por el expresidente del Tribunal Supremo, Asher Grunis. Tras las conclusiones del comité asesor, el Gobierno podrá destituirla oficialmente, un proceso que podría tardar meses.

Este procedimiento se suma a la destitución, esta misma semana, del jefe del servicio de Inteligencia Nacional, Ronen Bar, cuando su agencia investigaba a Netanyahu y a su entorno por vínculos con Qatar.

Netanyahu, acusado de fraude y soborno, no ha estado presente en la votación contra la fiscal, como tampoco la propia Baharav-Miara, cuya carta insiste en que "la moción no persigue busca promover la confianza sino la lealtad a la cúpula política, no la gobernabilidad sino el poder ilimitado del régimen, como parte de un proceso más amplio para debilitar al poder judicial y disuadir a toda la cúpula profesional".

La fiscal menciona así los pasados esfuerzos del gobierno en ese sentido, como su propuesta de reforma judicial para incrementar el poder del Ejecutivo en la selección de los magistrados, y limitar las decisiones de los tribunales sobre los comportamientos del gobierno.

ENFRENTAMIENTOS FRENTE A LA RESIDENCIA DE NETANYAHU

Mientras tanto, y según informa 'The Times of Israel', la Policía israelí ya ha comenzado a enfrentarse a manifestantes antigubernamentales que intentan romper las barricadas de control cerca de la residencia privada de Netanyahu en Jerusalén.

Hasta el momento no se ha producido ninguna detención, según el medio.

Algunos de los manifestantes se encuentran ahora mismo organizando una sentada en plena calle, mientras otros levantan tiendas de campaña. A ellos, además, se están sumando familiares de rehenes que siguen en manos de las milicias palestinas de Gaza, y que están denunciando la reanudación de los ataques de Israel en la Franja de Gaza como una sentencia de muerte para sus seres queridos retenidos.