El expulsado embajador sudafricano en EEUU regresa a su país en medio de aplausos

El expulsado embajador de Sudáfrica en EEUU, Ebrahim Rasul, ha sido recibido entre vítores a su llegada al aeropuerto de Ciudad del Cabo tras su declaración como persona 'non grata' en Washington D.C. por acusar al presidente Donald Trump de prácticas "supremacistas".

"Mis declaraciones eran una forma de alertar a intelectuales, líderes políticos y otros sudafricanos sobre un cambio en nuestra posición en Estados Unidos", ha explicado Rasul a su llegada al aeropuerto en declaraciones recogidas por la cadena sudafricana News24.

Rasul afirmó en un seminario que el inquilino de la Casa Blanca "promueve un ataque contra quienes ostentan el poder al movilizar el supremacismo en su contra", al tiempo que cuestionó los respaldos del magnate Elon Musk a partidos radicales en otros países.

Estas declaraciones derivaron en un mensaje público enviado el 14 de marzo por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio: "El embajador de Sudáfrica en Estados Unidos ya no es bienvenido en nuestro gran país".

"Ebrahim Rasul es un político que incita al racismo, que odia a Estados Unidos y odia al presidente", señaló en redes sociales.

En respuesta, el embajador ha mantenido que sus comentarios no van dirigidos a una persona sino al contexto político que Trump abandera. "Nunca dije nada allí que no haya dicho en otros foros. Por lo tanto, mantengo mi análisis, ya que analizamos un fenómeno político, no una personalidad, ni una nación, ni siquiera un gobierno. Y así lo mantengo", ha concluido.