Crónica del España - Países Bajos, 3-3 (5-4, en los penaltis)

La selección española masculina de fútbol venció a la de Países Bajos este domingo en un trepidante encuentro en Mestalla (Valencia) que se decidió en la tanda de penaltis, en la que Unai Simón atrapó el sexto lanzamiento a Donyell Malen y Pedri González dio el billete a la Roja a la 'Final a cuatro' de la Liga de Naciones.

Unai Simón volvió a emerger en la tanda de penaltis, como hiciera en la final de la pasada Liga de Naciones ante Croacia, para detener el lanzamiento de Malen en la muerte súbita. Luego llegó el turno de Pedri, que no falló y selló el billete de España a la 'Final Four', donde los de Luis de la Fuente se medirán a Francia en semifinales.

Antes, Mikel Oyarzabal con un doblete --máximo goleador de España en la 'era De la Fuente con 9 goles'--, Memphis Depay e Ian Maatsen habían mandado el partido a una prórroga en la que la Roja volvió a desperdiciar una ventaja tras un gran gol de Lamine Yamal que igualó desde los once metros Xavi Simons.

Desde los once metros, España firmó el pase a su tercera 'Final a cuatro' de la Liga de Naciones, de la que defiende título. Además, la racha de partidos oficiales sin perder de la selección se eleva hasta los 23 encuentros, quedándose a sólo seis del récord absoluto conseguido entre 2010 y 2013 a las órdenes de Vicente del Bosque.

La grada de Mestalla empezó a jugar el partido antes del pitido inicial coreando los goles que hicieron campeones de Europa en Alemania a la Roja y, sobre todo, el de Andrés Iniesta en la final del Mundial 2010 contra la 'Oranje', que se celebró como si de un tanto in situ se tratara. Un empuje que aprovechó España en los primeros minutos de juego, que tuvieron la recompensa en forma de penalti antes de que se cumpliera el minuto siete.

Van Hecke atropelló a Oyarzabal dentro del área y el propio jugador de la Real Sociedad fue el encargado de lanzar la pena máxima, batiendo con un disparo raso cruzado a Verbruggen. España disfrutaba sobre el césped y la afición en la grada. El primer remate con cierto peligro de Países Bajos no llegaría hasta el ecuador de la primera parte en botas de Kluivert, aunque los neerlandeses estaban yendo de menos a más, y cada vez aglutinaban más posesión ante una España replegada que esperaba la contra.

El descanso sirvió a la anfitriona para recuperar energía y salir a la segunda parte con una marcha más, y en poco más de un minuto tuvo en botas de Dani Olmo y Mingueza el 2-0, aunque Unai Simón también evitó el empate con una gran parada a Kluivert instantes después. Una acción que sería la antesala de un penalti, más que dudoso, de Robin Le Normand sobre Memphis Depay, y que él mismo transformó con un golpeo cruzado que engañó a Unai Simón.

El gol sirvió de impulso a Países Bajos, que tuvo el segundo con un remate de Frimpong desde el borde del área que se marchó alto y, posteriormente, con un zurdazo de Memphis que obligó a intervenir al meta español. El partido estaba loco y Lamine y Nico tenían espacios. Entre ambos montaron la contra que supuso el segundo gol de España. El del Barça abrió al del Athletic que, tras una jugada individual magnífica, dejó en el mano a mano a Oyarzabal. El de la Real, a la segunda, consiguió batir a Verstruggen y poner de nuevo en ventaja a España (2-1).

Quedaban 20 minutos, y Koeman necesitaba agitar el partido si quería estar en semifinales. Así, dio entrada de una tacada a Noa Lang, Donyell Malen y Xavi Simons en lugar de Gakpo, Geertruida y Kluivert, y el impacto sería inmediato. Sólo unos minutos después, Simons asistió a Maatsen para que, con un remate cruzado desde el costado izquierdo del área, superara a Unai Simons (2-2).

Con la prórroga ya acechando, De la Fuente refrescó la medular con las entradas de Pedri y Mikel Merino en lugar de Olmo y Fabián. Sin embargo, el peligro lo seguían llevando los neerlandeses que, de no ser por Unai Simón, habrían consumado la remontada antes del 90'. España también tendría la suya, pero Van Dijk se hizo gigante para repeler dos remates francos de Lamine y Nico Williams, y la eliminatoria se vio abocada a 30 minutos más de fútbol.

En un tiempo extra en el que apenas pasaba nada, más allá de las entradas de Pedro Porro y Broddey, la juventud española se encargó de dinamitar el partido. Huijsen vio el desmarque de Lamine Yamal, y le puso un balón perfecto a la espalda de la defensa para que la perla española controlara, dejara tirado en el suelo a Maatsen y mandara al fondo de la red un gol de bandera con el que España volvía a adelantarse. Una ventaja que estuvo a punto de duplicar Nico Williams en la última antes del intercambio de campos.

Como el día de la marmota, España volvió a desaprovechar la ventaja. Tras una buena jugada neerlandesa, Unai Simón derribó a Xavi Simons dentro del área provocando el tercer penalti del partido. El propio jugador del Leipzig sería el encargado de anotar el empate con un lanzamiento que estuvo cerca de detener el portero del Athletic. Así, la eliminatoria se decidiría desde los 11 metros.

Una tanda de penalti no exenta de subibajas. Muy certeros estuvieron los tres primeros lanzadores de cada selección: Merino, Ferran y Aleix García, por parte de España, y Van Dijk, Koopmainers y Simons. Sin embargo, el cuarto turno fue errado por ambos, primero Lang mandó el lanzamiento al larguero y después Verbruggen atajó el de Lamine. Así, y tras los goles de Taylor y Baena, la tanda se fue a la muerte súbita, donde Simón apareció para atajar el penalti de Malen, dando la oportunidad a Pedri de sellar la victoria. El canario no falló y España defenderá título en la 'Final Four' que se jugará a principios de junio en Alemania, rival de Portugal.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 3 - PAÍSES BAJOS, 3. (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

ESPAÑA: Simón; Mingueza (Porro, min.94), Le Normand, Huijsen, Cucurella; Zubimendi (Aleix García, min.106), Ruiz (Merino, min.84); Yamal, Dani Olmo (Pedri, min.84), Williams (Álex Baena, min.117); y Oyarzabal (Ferran Torres, min.68).

PAÍSES BAJOS: Verbruggen; Geertruida (Malen, min.78), Van Hecke, Van Dijk, Maatsen; De Jong (Taylor, min.106), Reijnders (Koopmeiners, min.110); Frimpong, Kluivert (Simons, min.78), Gakpo (Lang, min.78); y Memphis (Brobbey, min.100).

--GOLES:

1 - 0, min.6: Oyarzabal (penalti).

1 - 1, min.54: Depay (penalti).

2 - 1, min.67: Oyarzabal.

2 - 2, min.79: Maatsen.

3 - 2, min.103: Lamine Yamal.

3 - 3, min.109: Xavi Simons (penalti).

--TANDA DE PENALTIS:

0 - 1, van Dijk, gol.

1 - 1, Merino, gol.

1 - 2, Koopmeiners, gol.

2 - 2, Ferran Torres, gol.

2 - 3, Xavi Simons, gol.

3 - 3, Aleix Garía, gol.

3 - 3, Lang, falla.

3 - 3, Lamine Yamal, falla.

3 - 4, Taylor, gol.

4 - 4, Álex Baena, gol.

4 - 4, Malen, falla.

5 - 4, Pedri, gol.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA). Amonestó con tarjeta amarilla a Le Normand (min.53) y Unai Simón (min.108) por parte de España, y a Depay (min.60) en Países Bajos.

--ESTADIO: Mestalla (Valencia), 48.082 espectadores.