China asegura estar preparada para hacer frente a la fragmentación económica y dice estar en la posición correcta

El primer ministro chino, Li Qiang, ha asegurado este domingo que el país está preparado para hacer frente a la fragmentación económica mundial y que China se mantendrá en la posición correcta mientras la economía se ve amenazada por los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"La economía mundial actual está cada vez más fragmentada, con creciente inestabilidad e incertidumbre. Los países deben abrir más sus mercados, las empresas deben compartir más recursos, colaborar para afrontar los riesgos y desafíos, y lograr la prosperidad común", ha dicho en el marco de la apertura del Foro de Desarrollo de China en Pekín.

En este sentido, ha defendido que "es aún más importante que cada uno de los países abra más los mercados y que todas las empresas compartan más sus recursos".

El primer ministro también ha reiterado la promesa del Banco Mundial de reducir los tipos de interés y el coeficiente de reservas obligatorias cuando sea "oportuno", y se ha comprometido a brindar más apoyo cuando sea necesario para asegurar el buen funcionamiento de la economía.

Altos ejecutivos como Tim Cook, de Apple Inc., Cristiano Amon, de Qualcomm Inc., Albert Bourla, de Pfizer Inc., y Amin Nasser, de Saudi Aramco, participarán en la conferencia que durará dos días.

Las declaraciones de Li llegan en un momento en que China intensifica sus esfuerzos para atraer inversiones extranjeras, después de que la inversión foránea cayera el año pasado a su nivel más bajo en más de 30 años, según la agencia Bloomberg.

La desaceleración del crecimiento y el aumento de las tensiones comerciales han reducido el atractivo de invertir en la segunda economía mundial, tal y como ha agregado la citada agencia. Está previsto que Estados Unidos finalice una revisión sobre el cumplimiento por parte de Pekín de la primera fase del acuerdo comercial alcanzado durante el primer mandato de Trump e implementará aranceles recíprocos a nivel global.