Belgrado acusa a los enemigos de Trump en EEUU y Europa de organizar revolución en Serbia

Moscú, 23 mar (EFE).- El viceprimer ministro serbio, Alaksandar Vulin, acusó hoy a los enemigos del presidente de EEUU, Donald Trump, en su país y en Europa de intentar organizar una revolución en Serbia, escenario de masivas protestas antigubernamentales.

"La revolución (llamada) de color en Serbia está organizada por el 'Estado profundo', el mismo que intenta torpedear las iniciativas de paz de Trump, así como de varios servicios secretos europeos", dijo a la agencia TASS.

Vulin, que se reunió el sábado con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, subrayó que esas fuerzas están también detrás de los ataques contra Milorad Dodic, presidente de la República Srpska (RS) (república serbia integrada en Bosnia-Herzegovina).

"Esos ataques simultáneos tienen un objetivo: destruir Serbia y la llegada al poder de políticos que cumplan con todas las demandas de Occidente, incluido la introducción de sanciones contra Rusia", destacó.

En declaraciones a la agencia RIA Nóvosti, el viceprimer ministro aseguró que los estudiantes que protagonizan desde hace meses protestas antigubernamentales son apoyados y financiados por la oposición y Occidente.

"En Rusia ustedes saben que nada es espontáneo. Tal congregación de personas no puede ser casual. Y no puede continuar durante tan largo tiempo por que sí, sólo con entusiasmo. Sin una organización desde el exterior, sería imposible. La gran mayoría de jóvenes no fueron comprados por nadie. Pero sus líderes está organizados, instruidos y pagados", señaló.

Subrayó que las autoridades se han ofrecido a entablar negociaciones con los estudiantes, pero en el bando de los manifestantes "no hay nadie que abogue por el diálogo" y denunció que estructura que lidera las protestas únicamente busca "la destrucción del Estado y no hallar una solución".

Vulin, quien esta semana agradeció a los servicios secretos rusos por su ayuda contra las actuales manifestaciones, denunció que en estos momentos en la capital serbia "tiene lugar la revolución de color".

"Y esto está relacionado estrechamente con nuestra postura en relación con Rusia. Tras la revolución de color en Serbia están los servicios secretos occidentales que quieren aupar al poder en Serbia otro gobierno. No lo permitiremos", subrayó Vulin, conocido por ser un político prorruso.

Además, agradeció a Shoigú y al presidente ruso, Vladímir Putin, por su apoyo desde el estallido de la crisis el pasado 15 de marzo.

"Su respaldo inquebrantable a las legítimas autoridades de Serbia significa mucho para nosotros", apuntó.

Cientos de miles de personas se concentraron hace una semana en Belgrado para manifestarse contra el Gobierno y el presidente, Aleksandar Vucic, en la mayor manifestación en la historia reciente del país.

La manifestación fue convocada bajo el lema "15 por 15", en alusión a la fecha de la acción y el número de personas que murieron el pasado 1 de noviembre cuando colapsó el tejado de la estación de trenes de Novi Sad, al norte de Belgrado, detonante de las protestas.

Los estudiantes, que ocupan desde entonces gran parte de las universidades del país, culpan la endémica corrupción en el país de lo sucedido en la estación ferroviaria.EFE