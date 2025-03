VÍDEO: Al menos 97 detenidos en una jornada de protestas en Turquía contra la detención del alcalde de Estambul

Decenas de miles de personas se han manifestado este viernes y al menos 97 han sido detenidas en las calles de Turquía para exigir la dimisión del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan y protestar contra el arresto del alcalde de la localidad de Estambul, Ekrem Imamoglu, quien ha sido acusado de corrupción y terrorismo y es uno de los principales rivales políticos del presidente.

Los manifestantes se concentraron en diversas ciudades del país, principalmente en Estambul, Ankara e Izmir, pese a las restricciones y la prohibición de manifestarse, según han informado medios locales.

Según el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, 97 personas fueron detenidas "por el delito de resistencia al cumplimiento de sus funciones".

Las personas corearon, entre otros cánticos, "Gobierno dimisión", y se habían convocado también protestas en otras ciudades del país para la noche. Según han difundido medios locales, fueron dispersados con gases lacrimógenos.

En la mañana del viernes, el presidente turco calificó las protestas de "terror callejero" y acusó al principal partido de oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP) de Imamoglu, de aprovechar la investigación como un pretexto para sumir al país en el caos.

"No toleraremos ninguna alteración del orden público. Así como antes no cedimos ante el terror callejero, ahora no nos inclinaremos ante el vandalismo", afirmó Erdogan.

Un tribunal aún no se ha pronunciado sobre las acusaciones de corrupción y terrorismo contra Imamoglu y otras personas, si bien la detención del alcalde el miércoles provocó protestas en todo el país.

Un total de 326 cuentas estaban siendo investigadas por alentar actos delictivos en redes sociales, según ha anunciado el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya.

Las autoridades de Ankara prohibieron durante cinco días el derecho a concentración en toda la provincia, la capital del país incluida, en una decisión tomada "por interés de la protección pública" después de dos días movilizaciones de escala nacional por la detención del alcalde de Estambul y uno de los grandes líderes de oposición del país.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/961190/1/menos-97-detenidos-jornada-protestas-turquia

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06