Muere a los 76 años el boxeador estadoundiense George Foreman, dos veces campeón del mundo de los pesos pesados

El exboxeador estadounidense George Foreman, dos veces campeón del mundo en la categoría de peso pesado --en 1973 y 1994-- y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México en 1968, ha fallecido a los 76 años, según ha informado este viernes su familia en las redes sociales del púgil.

"Tenemos el corazón destrozado. Con profundo dolor, anunciamos el fallecimiento de nuestro querido George Edward Foreman, que partió pacíficamente el 21 de marzo de 2025 rodeado de sus seres queridos", ha anunciado su familia.

Foreman, nacido el 10 de enero de 1949 en Marshall, en el estado de Texas, es reconocido como uno de los mejores boxeadores de la historia. De hecho, la Organización Internacional de Investigación sobre el Boxeo (IBRO) le clasificó entre los diez mejores en la categoría de peso pesado.

Con un récord profesional de 76 victorias (68 por KO) y solo cinco derrotas, Foreman se destacó por su fuerza y agresividad en el cuadrilátero. Inició su carrera profesional en 1969, después de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1968 de México, donde se consolidó como una de las figuras más prometedoras del boxeo mundial.

Su primera pelea como profesional fue contra Donald Walheim, a quien ganó por 'KO' (nocaut) en tres asaltos en el icónico estadio Madison Square Garden de Nueva York. Durante los siguientes dos años y medio, su récord fue imbatible, acumulando 32 victorias consecutivas.

En 1973, Foreman alcanzó la cima del boxeo mundial al derrotar a Joe Frazier en un combate en Kingston (Jamaica), logrando el título de campeón mundial de los pesos pesados. En los años siguientes, defendió su título contra figuras como José 'King' Roman en Tokio y Ken Norton en Caracas, Venezuela.

'THE RUMBLE IN THE JUNGLE'

Sin embargo, en octubre de 1974, en un histórico enfrentamiento conocido como 'The Rumble in the Jungle' (algo así como 'El Rugido en la Jungla') que le enfrentaba contra Muhammad Ali, celebrado en Zaire --la actual República Democrática del Congo--, Foreman perdió el título.

Esta pelea es una de las mejores de la historia del boxeo y uno de los mayores eventos deportivos del siglo XX, cuyos entresijos reflejó más de dos décadas después 'When We Were Kings' ('Cuando fuimos reyes'), ganador del Oscar al Mejor Documental en 1997, premio que recogieron los dos expúgiles.

Tras su derrota, Foreman se retiró del boxeo en 1977 y se dedicó a la predicación en Texas, llevando a cabo una transformación espiritual. Esta transformación a su vez se refleja en el reciente documental 'Big George Foreman' ('El gran George Foreman') estrenado en 2023.

En 1987, un Foreman rejuvenecido regresó al ring. En 1991, tras varios combates, peleó de nuevo por el título de los pesos pesados contra Evander Holyfield, con quien perdió por puntos. No obstante, en 1995, con 45 años, el boxeador derrotó a un Michael Moorer de 26 años y se convirtió en el campeón mundial de los pesos pesados.

Así, Foreman se convirtió en el campeón más veterano de la historia del boxeo. El estadounidense peleó en cuatro ocasiones más tras su victoria histórica, retirándose finalmente en 1997 después de una derrota por puntos ante Shannon Briggs.

El púgil, más allá de su carrera deportiva, ha sido un exitoso empresario y predicador. Su familia así lo ha recordado: "Vivió una vida marcada por una fe inquebrantable, humildad y determinación". "Humanitario, olímpico y dos veces campeón del mundo de los pesos pesados, era profundamente respetado: una fuerza del bien, un hombre disciplinado y convencido, y un protector de su legado, que luchaba incansablemente por preservar su buen nombre para su familia", han expresado.