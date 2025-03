Los Javis clausuran Málaga con 'Mariliendre': "Las personas LGTBi tardamos en darnos cuenta que podemos ser felices"

Atresmedia ha puesto el broche de oro al Festival de Málaga con 'Mariliendre', ficción creada por Javier Ferreiro y producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi a través de Suma Content. 'Mariliendre', primera serie que participa en la Sección Oficial, fuera de concurso, ha sido el título elegido para la clausura del certamen, que llega a su fin este domingo 23 de marzo.

Blanca Martínez Rodrigo protagoniza la historia como Meri Román, una chica de 35 años que, tras la muerte de su padre, rememora su pasado en el ambiente gay de Madrid a golpe de números musicales con las canciones que marcaron sus noches y las de sus examigos.

"Nos involucramos mucho en el proceso creativo. Es necesario elegir bien porque el viaje es conjunto. Nos enamoramos de la historia porque nosotros hemos vivido ese Madrid, esa Chueca y ese grupo de amigos maricones hemos sido nosotros. Nos encantó tirar de nostalgia", explica Calvo en una rueda de prensa a la que ha asistido Europa Press.

"Lo que nos dejáis hacer marca la diferencia. El compromiso de Atresmedia para contar historias LGTBi es espectacular. Es un historia muy grande, una historia mainstream, una historia divertida, pero es una serie de autor que habla de cosas que conmueven, profundas, desde un envoltorio que es un caramelo", asegura Ambrossi, que deja caer una posible continuación: "Ojalá sea el principio de muchas temporadas".

Meri es la 'mariliendre' de Jere (Martin Urrutia), una relación con la que, según Ambrossi, el colectivo LGTBi se identificará. "Yo he ido a un cole solo de chicos. Era impensable que nadie me fuera a acompañar a ningún lado y conocí a una chica que me acompañó la primera vez a una discoteca gay y fue igual. No lo puedo ver sin emocionarme porque, como dice la serie, ¿qué haríamos los maricones sin las mariliendres?", relata el productor. "Todos nos acordamos de la primera vez que fuimos a una discoteca gay a Chueca a ver qué pasaba", agrega Calvo.

https://youtu.be/o5K2dbEuUGw?si=ZBS7eGWWyUODePI4

Por su parte, Ferreiro destaca que, en contraposición al "humor vivaracho" y los homenajes musicales a a artistas como Chenoa o Paulina Rubio, 'Mariliendre' "pone sobre la mesa temas como la salud mental". "Hay muchos temas vinculados a la comunidad", dice.

Otro de los temas centrales de la serie es la adicción a las drogas, una problemática que en la ficción, subraya Ambrossi, "empieza de una manera muy festiva" para luego ofrecer "una grandísima reflexión sobre las adicciones y lo que pagamos muchas veces por no habernos desarrollado con el apoyo de una comunidad".

'Mariliendre' es también la reivindicación de la mujer como aliada fundamental del colectivo gay, una figura que "siempre era el personaje secundario, la que estaba llorando para salvar a su amigo", y que ahora se sitúa en el centro de la historia.

"Ojalá se haya conseguido hacer un homenaje a ese momento fundamental de nuestra vida en el que nos damos cuenta de que podemos ser felices las personas LGTBi. Tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de que sí podemos ser felices y sí hay un espacio para nosotros", concluye Ambrossi.

Omar Ayuso, Carlos González, Yenesi, Álvaro Jurado, Mariona Terés, Mariano Peña y Nina completan el reparto principal de la serie. 'Mariliendre', la primera serie musical de Atresplayer, llegará a la plataforma el próximo 27 de abril.