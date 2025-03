José María Almoguera asegura que su historia con Paola Olmedo ya es pasado

José María Almoguera se ha dejado ver esta semana en el plató de 'TardeAR' tras la exclusiva que dio su exmujer, Paola Olmedo, en la revista Lecturas luciendo su nuevo rostro y sin embargo se mostraba reacio a hablar de ello y de lo que su ex ha dado a entender sobre él.

Dejando claro que ha pasado página de su relación, que le desea todo lo mejor y que tiene una cordialidad con ella por el niño que tienen común... José María se marchaba del plató cuando Paola entraba para hablar de su operación.

Tras esto, el joven hablaba en exclusiva ante las cámaras de Europa Press que le parece "muy bien" que su madre y Paola "tengan la relación que ellas quieran tener", es más, se alegra de que puedan tener un buen trato después del distanciamiento que vivieron hace unos meses.

En cuanto a la entrevista de la esteticién, el nieto de María Teresa Campos aclaraba que "no es que no me haga gracia, es que es algo que ya tengo superado, que ya ha pasado en mi vida", por lo que "yo no tengo por qué opinar de una persona que ya no está en mi vida".

De lo que sí quiso hablar fue de su relación con María 'La Jerezana' confesaba que aunque ahora están muy bien, al principio entró al concurso "un poco receloso, un poco asustado al principio porque no sabía un poco a lo que me exponía" y luego, gracias a ella "lo he pasado muy bien".

Por último, José María aclaraba que su paso por 'GH DÚO' "ha sido una experiencia maravillosa y única" y recalcaba que es "única" porque "no creo que vuelva a hacer nada del estilo". Él entro con el objetivo de que la audiencia le conociese y "ya se me conoce".