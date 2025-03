José Manuel Parada se posiciona al lado de Junko

Gracias ala revista Semana conocíamos el pasado miércoles que Junko se está consolando en los brazos de Luis Vicente Rico 'Pinocho', el que dice ser hijo de Bernardo Pantoja, ahora que sabemos que Isabel Pantoja ha interpuesto medidas legales para que la viuda de su hermano abandone su piso.

Una noticia que ha llamado especialmente la atención y de la que ha opinado José Manuel Parada en exclusiva, asegurando que "todo lo que le pasa a la Pantoja todo es noticia, yo creo que no hay otro personaje en este país que dé más noticias que Isabel, solo por eso tenemos que estarle los periodistas muy agradecidos".

El periodista desvelaba que "a Junko le tengo simpatía porque cuidó muy bien a Bernardo, yo he pasado con ellos en algunas ocasiones, hemos estado en Marbella, en muchos sitios, y yo solo por el cariño y los buenos momentos que le hizo pasar a Bernardo, le tengo un cariño muy especial".

Por ello, Parada espera que "todo eso" en lo que está envuelta por el piso en el que sigue viviendo "se resuelva porque lo que vale esa casa, que es una casa sencilla, eso Isabel lo gana cantando dos canciones".

También habló de Chelo García Cortés y Bárbara Rey, dejando claro que "no hay guerra porque dos no riñen si uno no quiere" y desvelaba que "a mí me hace gracia que digan que yo he puesto fotografías" porque "quien ha puesto las fotografías de mi vida privada con esa señora ha sido ella en su libro".

En ese aspecto, José Manuel tiene claro que "con estas señoras no voy a reñir ni esto porque mi felicidad vale más que todo ello", decía zanjando por fin la polémica con su famosa 'noche de amor'.