Isa Pantoja descarta una reconciliación con su madre tras el ingreso hospitalario

Antonio Rossi anunciaba hace unos días que Isabel Pantoja había ingresado a principios de semana en una clínica de Madrid y el jueves por la tarde, la tonadillera recibía el alta hospitalaria para continuar con el tratamiento correspondiente desde casa.

El ingreso de la tonadillera ha vuelto a poner el foco mediático en sus hijos, que ni se enteraron de la noticia ni cuando se hizo público fueron al hospital para estar al lado de su madre debido a la nula relación que existe con la cantante.

Isa Pantoja aseguraba en 'Vamos a ver' este viernes que "si hubiera seguido ingresada esta noche hubiera preguntado cómo estaba para saber por lo menos qué tal, cómo va la cosa", pero anunciaba: "No esperéis que yo vaya a ir a ningún sitio a menos que se me necesite o se me pida expresamente".

Tras sus declaraciones en el programa, la joven confesaba que aunque se preocupa por su madre, descarta una reconciliación: "No, yo estoy bien ahora mismo como estoy, muy contenta, muy feliz. Por suerte, estoy teniendo un embarazo muy bueno y nada. Yo estoy contenta con lo que tengo en la actualidad y ya está".

Sin querer echar más leña al fuego, la hija de la tonadillera aseguraba que todavía no tiene nombre para su hijo: "No, pero es que no hay ninguno que me guste... de verdad no sé qué voy a hacer porque no me llama la atención ninguno".