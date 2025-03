Alcaraz: "Venía sintiéndome muy bien, pero después de esta derrota ya no sé qué decir”

Redacción deportes, 22 mar (EFE).- "Venía sintiéndome muy bien, pero después de esta derrota ya no sé qué decir”, comentó el español Carlos Alcaraz tras caer ante el belga David Goffin en su estreno en el torneo de Miami.

"Esta primera parte de la temporada… ya había dicho que me sentía jugando un buen tenis", indicó el tenista murciano, quien no sabe cómo le deja esta derrota en tres mangas tras haber ganado el torneo de Róterdam, ser semifinalista en Indian Wells y cuartofinalista en Australia y Doha.

“No sé si en los próximos días voy a analizar o a intentar olvidar. Ya veremos”, dijo Alcaraz, quien reconoció que anímicamente estaba "jodido" por esta derrota porque este es un torneo en el que siempre quiere "hacerlo muy bien y perder en el primer partido duele”.

El español reconoció su mal partido. “Es verdad que yo no he jugado bien y mi nivel ha sido pobre, pero hay que darle crédito a David. Creo que es un tenis que parece que no, pero cuesta. Cuesta enfrentarlo. Ha estado muy sólido desde el principio hasta el final. Yo pensé que su nivel iba a bajar un poquito, pero como yo no le he metido presión, creo que se ha mantenido con confianza todo el rato, y no ha bajado”, explicó.

“Las oportunidades que él me dejó no las he aprovechado y al final el tenis se basa en aprovechar oportunidades. Si no las aprovechas, pues dejas que el otro siga con tranquilidad, siga con confianza. Creo que eso es lo que ha pasado ahora”, consideró.

“Desde el 7-5, no he tenido ninguna bola de break en el partido. Y eso ya habla de la poca presión que le he metido en su saque. Al final, cuando dejas al otro jugar un buen tenis, y no le muestras ningún punto de presión, es muy complicado que puedas ganar”, añadió. EFE