Van der Poel: "Ganar a Pogacar es una gran motivación"

Redacción deportes, 21 mar (EFE).- El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck), gran favorito en la 116 edición de la Milán San Remo que se disputa este sábado junto a Tadej Pogacar, señaló que el monumento de la temporada "no será cosa de dos" y admitió que ganar al esloveno "es un gran estímulo".

En 1961, el mítico Raymond Poulidor se impuso en la San Remo. Su nieto, Mathieu Van der Poel, ganó la "classicissima" en 2023. Esta temporada, el primer monumento del año del calendario le ofrece al campeón neerlandés la opción de ganar a la estrella eslovena Tadej Pogacar, todo "un estímulo, un reto".

"Estoy en una edad en la que he logrado todos o casi todos los objetivos que me propuse, pero mi motivación no ha bajado y está al cien por cien, y quiero seguir ganando las carreras más importantes, e intentar vencer a alguien como Pogacar, que podría convertirse en el mejor de la historia. Eso es una motivación aún mayor", explica el ciclista nacido en Kapellen hace 30 años en La Gazzetta dello Sport-

El nieto de "Pou Pou" admite tener una buena relación con Pogacar. pero no declara obsesión alguna por el hecho de tener enfrente al esloveno en su mejor versión.

"Tengo una buena relación con él, pero, siendo sincero, no pienso mucho en ello. Me concentro en dar lo mejor de mi mismo cuando. En Flandes 2023 no fue suficiente; me dejó atrás, y tuve que aceptarlo. Pero lo que más me costó el año anterior, cuando gané, fue intentar seguirle la pista", recuerda.

Van der Poel explica que intentar seguir a Pogacar cuando ataca supone "un dolor que hay que asumir dándolo todo durante 5 minutos cuando llevas casi 300 km en las piernas", un esfuerzo que "es igual para todos".

Sobre la posibilidad de que Pogacar ataque en la Cipressa, a unos 30 km de meta, Van der Poel no lo descarta, pero arroja dudas.

"No es imposible, pero tendría que sacrificar a todo el equipo. Depende mucho del viento. Si fuera contrario, no creo que pudiera hacerlo. Al contrario, quizá sí. Pero si los equipos se organizan, podemos pensar en atraparlo", comenta.

Ante la 116 edición de la Milán San Remo, Van der Poer espera "un día con sol mejor que con lluvia", y su objetivo será lograr el doblete, que añadiría a las 2 conquistas de la París Roubaix y el triplete del Tour de Flandes.

El muchacho que tan solo soñaba con ser campeón mundial de ciclocrós, -ha logrado 7 títulos universales- se enfrente, como Pogacar, a alcanzar cotas inimaginables en el ciclismo en ruta, sobre todo en las clásicas. EFE