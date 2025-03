Tremaine Edmunds: "Es muy importante ser capaces de difundir el fútbol americano por todo el mundo gracias a LA28"

El jugador de los Chicago Bears Tremaine Edmunds ve "muy importante" que los deportistas sean "capaces de difundir" el fútbol americano "por todo el mundo" a través de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, donde se estrenará el Flag Football, una modalidad sin contacto que "siguen siendo fútbol" y es una "buena forma de aprender", a la vez que ensalzó la importancia de "empoderar a las nuevas generaciones".

"Creo que es muy importante ser capaces de difundirlo (fútbol americano) por todo el mundo, a nivel internacional. Significa mucho porque hay mucha gente que ama este deporte, pero no es tan popular en su país. Y creo que cuanto más gente de los Estados Unidos venga y enseñe el deporte de la forma correcta... Es importante. Hay que enseñarlo bien para que los niños aprendan", expresó Edmunds sobre la importancia de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028 en una entrevista a Europa Press tras el clínic 'Mini Monsters' en Madrid de los Chicago Bears.

Luciendo su camiseta de los Bears con el dorsal '49' y después de firmar dos tacos de fotografías para los asistentes al campus, el 'linebacker' atendió a los medios con sus 1,96 metros de altura y sus más de 110 kilos. Con predisposición, Edmunds, de 26 años, considera que no será complicado cautivar al mundo porque no implicará "un gran cambio cultural".

"No lo es cuando es el momento de colaborar, de cocrear y unirse", remarcó. Y por eso son importantes estos campus con niños y niñas. "No es tan difícil porque con tener diferentes clínics como este, con atletas profesionales que vienen y difunden el amor por el deporte y responden preguntas. Es importante conocer de verdad a los chicos, dónde están y enseñarles lo que saben hacer", agregó.

No obstante, la modalidad en Los Angeles 2028 será la de Flag Football, es decir, fútbol americano sin contacto, una disciplina que a Edmunds le gusta. "En Estados Unidos, el flag es real, especialmente para las mujeres, para los niños, que no quieren meterse de lleno en el fútbol con placajes", analizó.

"El flag football es otra forma de jugar al fútbol americano. Sigue siendo fútbol, pero se juega diferente. No quiero decir que no sea tan físico, porque a veces puede llegar a serlo, sino que es un poco diferente. Pero sigue siendo una buena manera de aprender este deporte, de demostrar tu pasión por el fútbol y de competir a un alto nivel", agregó.

"SIENTO QUE ME VOY CON UN TROZO DE MADRID"

La estrella de la NFL también aplaudió la llegada de un partido de la liga regular estadounidense al Santiago Bernabéu a final de este año, con los Miami Dolphins como equipo designado, en una ciudad de "diferentes culturas y tradiciones". "Como cuando viajas a otros países, aceptas la tradición, aceptas la cultura y quieres formar parte de ella. Siento que me voy con un trozo de Madrid, y espero dejar aquí un trozo de Estados Unidos", expresó.

Edmunds confesó que sí se ha imaginado jugando en un estadio con "un montón de historia" y de "gran tradición". "Estar rodeado de grandeza es contagioso. Y creo que cualquiera que quiera competir a un alto nivel, se motiva cuando ve cosas así. 15 Champions es mucho...", reconoció mientras reía sobre los trofeos logrados por el Real Madrid. "Luchar por la grandeza de esa manera es definitivamente algo que estoy buscando", añadió.

Nacido en 1998 en Danville, en Virginia, Edmunds empezó a destacar en su etapa en el instituto, con marcas y estadísticas que le valió la nominación a mejor jugador defensivo del año en el estado de Virginia, para acabar comprometiéndose con la Universidad Virginia Tech. De 2015 a 2017, fue uno de los jugadores más destacados de ese periodo de formación, con 213 placajes, 10 'sacks' y una interceptación antes de dar el salto a la NFL.

El 'linebacker' se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia -19 años, 11 meses y 24 días- en ser drafteado en la NFL, ya que los Buffalo Bills eligieron a Edmunds en el número 16 de la primera ronda del 2018. Por eso, desde muy joven tuvo que lidiar con la presión de las altas expectativas. "No era realmente presión, era más aprender, cada año es un poco diferente, y todavía sigo aprendiendo", expresó.

"Si no aprendes continuamente, este no es tu deporte, tienes que estar constantemente queriendo evolucionar, y la forma en que mejoras es tomar cada experiencia y aplicarla a donde estás ahora. Y ser capaz de fallar porque el fracaso no existe si lo miras de la manera correcta. Tienes que ser capaz de coger esas lecciones y aplicarlas a tu vida para, en última instancia, ser un mejor jugador, ser un mejor compañero de equipo", reflexionó.

Y lo hace mientras observa a más de 90 niños que practican los ejercicios que proponía el encargado de los Bears. "A la edad que tienen, se trata de aprender, de informarse de en qué consiste realmente, de sus fundamentos, de cómo jugar, de la técnica, porque es un deporte muy técnico", apuntó.

"SE TRATA DE EMPODERAR A LAS PRÓXIMAS GENERACIONES"

"Y una vez que tienes esos fundamentos y realmente lo entiendes, puedes dar el siguiente paso, así que poder verles hacer diferentes ejercicios, ver los fundamentos que utilizan y verles divertirse, definitivamente significa mucho para mí", afirmó.

Para Edmunds, mantener el espíritu joven, incluso cuando eres una estrella de la NFL, es fundamental, por esa capacidad para absorber conocimientos. "Cuando yo tenía su edad, el mero hecho de poder asimilar conocimientos era importante, sobre todo, si tienes a un jugador profesional dispuesto a dedicarte su tiempo y su energía", manifestó.

"Tienes que ser todo oídos, porque una de las cosas número uno que hay que aprender es a saber escuchar, y aplicarlo a tu juego, esa es una habilidad que obviamente tienen todos los jugadores profesionales, así que poder obtener esos conocimientos de un jugador profesional... Si fuera más joven, sería todo oídos, sobre todo, si quieres perseguir este sueño. Me aseguraría de estar comprometido y salir de aquí con algo, aunque sea solo una cosa, todo para llegar a ser tan exitoso como quiero ser", añadió sobre el clínic en Madrid.

Para el 'linebacker', su carrera está orientada, conforme va creciendo, a "preparar a la próxima generación". "Se trata de empoderar a la generación más joven, a los próximos niños que vienen y de prepararlo todo para la próxima superestrella, para los próximos atletas profesionales, porque hay tanto talento aquí fuera como para guardárselo todo para uno mismo", defendió.

"Difundamos el amor, la energía y ayudémonos unos a otros. Se trata de que cada uno enseñe a los demás. Si sé algo, lo voy a compartir con todos los demás. Y espero que sea igual con todos los demás", concluyó Edmunds, que puede presumir de haber sido elegido para el 'Pro-Bowl' en 2019 y 2020, antes de firmar a final de la temporada 2022 por los Bears, con los que ya es considerado uno de los mejores 'linebackers' sin balón de la liga.