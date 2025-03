Pochettino, "muy decepcionado" por la forma como Estados Unidos jugó contra Panamá

Inglewood (EE.UU.), 20 mar (EFE).- El seleccionadr de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, se declaró este jueves "muy decepcionado" con el desempeño de sus pupilos que terminó con la eliminación ante Panamá en la lucha por un cupo en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

"Es verdad que estoy muy decepcionado porque creo que la forma en que afrontamos el partido no fue la adecuada", dijo tras el partido que ganó Panamá por 0-1 en Inglewood (California).

Declaró que sus jugadores encararon el primer tiempo "demasiado lento, demasiado cómodos, sin mostrar agresividad con la pelota ni tampoco en el área defensiva".

"Solo concedimos tres disparos, uno a puerta en la última acción, pero sabíamos que teníamos que ser agresivos", agregó.

"El resultado es el resultado, pero aún ganando el partido hubiera estado decepcionado", expresó.

"Aunque merecíamos ganar el partido, estaría decepcionado porque no fue la manera de afrontarlo", enfatizó.

El entrenador argentino elogió al rival. "Jugaron hambrientos, cada pelota era la última para cada jugador de Panamá".

"Hay que encontrar la manera de competir mejor. De acuerdo, somos Estados Unidos pero no puedes ganar con la camiseta, tienes que demostrarlo, ser mejor, sufrir, si no esto no va a ser diferente", puntualizó. EFE

(foto)