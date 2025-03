El río Guadalete entra en aviso naranja por desbordamiento en Jerez y deja los primeros desalojos voluntarios

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha activado a las seis de la mañana de este viernes 21 de marzo el aviso naranja por desbordamiento del río Guadalete y la fase de emergencia en situación operativa 1, una circunstancia que ha derivado en los primeros desalojos voluntarios entre la población más cercana a su ribera.

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que durante la pasada madrugada se ha desalojado a siete personas, cuatro adultos y tres niños, de la barriada rural de Las Pachecas, una evacuación que fue solicitada por los propios vecinos.

De esta manera, dos de ellos han pasado la noche con familiares, mientras que el resto se han alojado en el albergue de Cáritas habilitado por el Ayuntamiento en El Portal.

Desde el Ayuntamientos se ha pedido extremar las precauciones a la población, estando pendiente de la evolución que tome el río, que en estos momentos baja con un caudal de 5,20 metros.

Sobre esto, las mismas fuentes han detallado que el Guadalete está subiendo "de manera leve", por lo que desde la Junta de Andalucía, que es quien toma el mando del operativo al haber entrado en nivel 1 de emergencia, no se ha activado el desalojo generalizado de las zonas habitables e inundables.

Así, se estima que hasta que el río no alcance la cota de 5,40 metros, esta decisión no se tomaría, por lo que se está pendiente de cómo vaya evolucionando la jornada, donde no se esperan lluvias.

Cabe recordar que hace una semana que se vivió esta misma circunstancia en Jerez, desalojando a unas 200 personas debido al alto caudal con el que bajaba el río Guadalete a su paso por esta localidad, unos vecinos que pasaron dos noches fuera de sus casas y a los que se les permitió volver el pasado viernes 14 de marzo, una vez que el nivel del río bajó sin riesgo de inundaciones.

Este pasado jueves ha caído en Jerez un acumulado de 45 litros de precipitaciones, según datos recogidos en la estación del aeropuerto por la Agencia Estatal de Meteorología. Los efectos de la borrasca Martinho persisten este viernes en Andalucía, dando una tregua a las lluvias.

Sin embargo, este fenómeno meteorológico dejará activos para esta jornada avisos de nivel amarillo por oleaje en Cádiz, donde se registrarán vientos del suroeste con una velocidad de entre 50 y 61 kilómetros por hora (fuerza 7) hasta el final de la mañana de este viernes.