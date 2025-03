El actor Christoph Waltz se une al elenco de 'Only Murders in the Building'

Nueva York, 21 mar (EFE).- El actor Christoph Waltz, conocido por sus papeles en películas como 'Malditos bastardos' o 'Django', se ha unido al elenco de la serie 'Only Murders in the Building', coprotagonizada por Selena Gomez, según informa hoy el semanario Variety.

Waltz, de 68 años, formará parte de la quinta temporada de la serie, que se emite desde 2021 en la plataforma de 'streaming' Hulu, y tendrá un rol recurrente en la misma.

Creada por Steve Martin y John Hoffman, 'Only Murders in the Building' también ha contado en otras temporadas con actores de la talla de Meryl Streep, Eugene Levy, Melissa McCarthy o Jesse Williams y ha sido galardonada con siete premios Emmy, entre otros.

Por su parte, Waltz, oriundo de Viena (Austria), ha ganado dos premios Óscar, dos BAFTA y dos Globos de Oro por su interpretación del coronel Hans Landa en 'Malditos bastardos' y del dentista King Schultz en 'Django', ambas películas dirigidas por el cineasta estadounidense Quentin Tarantino.

El austríaco, que también ha participado en otros largometrajes como 'The French Dispatch', de Wes Anderson, o la versión de 'Pinocho' de Guillermo del Toro, ha sido galardonado también con otro par de premios del Sindicato de Actores de EE.UU.

Igualmente, Waltz ha formado parte de series de televisión como 'Most Dangerous Game', por la que recibió una nominación a los Emmy.