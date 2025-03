Alonso, ante el posible regreso de los motores V10: "Queremos los coches más rápidos"

Shanghái (China), 21 mar (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin) aseguró que los pilotos de Fórmula 1 "solo queremos correr en los coches (autos) más rápidos posibles", al ser preguntado acerca de las informaciones que especulan con el regreso de los motores V10 a la competición.

"Me encanta la era del V10 y del V8, y el sonido de esos coches, todos lo echamos de menos. Pero, al mismo tiempo, estamos en un mundo diferente ahora. La tecnología ha evolucionado y ahora tenemos motores increíblemente eficientes que utilizan un tercio del combustible que solíamos usar", indicó el asturiano durante una rueda de prensa celebrada este jueves.

"Como pilotos, solo queremos correr en los coches más rápidos posibles, da igual qué motor lleven", insistió.

A sus 43 años, el dos veces campeón mundial (2005 y 2006) aseguró sentirse "igual de rápido" que en la primera carrera que disputó en el circuito de Shanghái (2004), donde este fin de semana se celebrará el Gran Premio de China, el segundo de la temporada.

"Todavía me siento competitivo, motivado y suficientemente fresco (...). Si un día veo que ya no soy tan rápido o que sufro para mantener el ritmo, seré el primero en decir que ya no estoy disfrutando", agregó Alonso.

"Soy una persona ultracompetitiva. Es lo más importante para mí. Debuté en 2001, disputé mi primer Gran Premio de China en 2004 y ahora, en 2025, estoy todavía aquí, tan rápido como en 2004. Así me siento, o incluso más rápido ahora", subrayó.

Preguntado acerca de las posibilidades de repetir su buen resultado en las clasificaciones del año pasado (salió tercero tanto en el 'sprint' como en la gran carrera), el veterano conductor consideró que será "un desafío", pero que tratará de "hacerlo lo mejor posible" para obtener sus primeros puntos de la temporada.

El de Shanghái, indicó, "es uno de los mejores trazados del año" y "uno de los mejores circuitos para los pilotos".

Alonso buscará así quitarse el mal sabor de boca tras verse obligado a abandonar en el primer Gran Premio del año, el de Australia, por un accidente, aunque asegura que todavía es pronto para sacar conclusiones: "Tras cuatro o cinco carreras tendremos una mejor idea". EFE

