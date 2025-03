Aitana Bonmatí, sobre una primera derrota contra el Real Madrid: "Creo que para esto aún queda"

La jugadora del Barça Femení Aitana Bonmatí asegura que en el vestuario blaugrana no se habla "nunca" de una derrota antes de un partido y tampoco se hace ahora que el domingo juegan un nuevo Clásico contra el Real Madrid, en la jornada 23 de la Liga F en Montjuïc, ya que considera además que "aún queda" tiempo por delante hasta que se produzca una hipotética victoria blanca en unos duelos directos con 18 triunfos 'culers' en sendos partidos.

"No, nunca hablamos de una derrota. Nunca, nunca. La verdad es que estas cosas no se hablan y creo que no hace falta ser pesimistas antes de que pase. Creo que para esto (perder contra el Madrid) aún queda. Espero no equivocarme, pero confío en este equipo y en la mentalidad en la que jugamos estos partidos", aseguró a pregunta de Europa Press en el Media Day organizado por el club blaugrana.

En cuanto a ese 18 de 18 en Clásicos, Aitana lo explica por las cosas bien hechas que hace el Barça Femení, y no como que se queden paralizadas las blancas. "Si hemos ganado 18 de 18 partidos contra ellas, señal que algo hemos hecho bien y señal que no es un rival tan pobre como se dice. Es un equipo que ha ganado al Arsenal, que ha ganado en su día en el City también en una eliminatoria de 'Champions', que empató contra el Chelsea y fueron eliminadas por la mínima contra el Chelsea", recordó.

"Nosotras somos las primeras, o yo, que pongo en valor la Liga inglesa por cómo lo están haciendo, pero a nivel de equipo vemos cómo el Madrid está igualado. Por tanto, me gustaría poner en valor nuestra labor, nuestras victorias y cómo lo hacemos para ganar tantas veces y muchas veces con el resultado bastante diferente", explicó, en este sentido.

En caso de una nueva victoria blaugrana, el Barça se pondría con 10 puntos de ventaja sobre el Real Madrid pero, aunque esto suceda, Aitana no quiere hablar de sentencia a la Liga F. "Matemáticamente a día de hoy no podemos decir que la Liga esté sentenciada pero es cierto que tenemos una ventaja considerable y si la perdiéramos sería un gran fracaso nuestro. Pienso que depende de nosotros todo, que lo tenemos en buenas manos, y obviamente si ganamos lo tenemos a tocar, por lo tanto es un aliciente más para ganar este partido. Además de que es un Clásico y queremos lograr la 19ª victoria", reiteró.

Preguntada por su buena conexión con la noruega Caroline Graham Hansen, aseguró que hay 'feeling' dentro y fuera del terreno de juego. "Con Caro me llevo muy bien, tanto dentro como fuera del campo. Es una gran jugadora y llevamos años jugando juntas en la banda derecha. Creo que tenemos una conexión que se ha ido forjando a lo largo de los años porque sabemos muy bien cómo juega tanto una como la otra y qué hacer para que la otra brille más. Creo que nos complementamos muy bien y creo que los otros equipos lo están viendo porque cada año nos tapan más", apuntó.

En cuanto a si se crece más en partidos grandes, Aitana aseguró que no solo se debe de tener en cuenta a una jugadora cuando marca o asiste. "Creo que valoramos mucho el rendimiento de una jugadora sobre si hace goles o asistencias, pero nunca valoramos el rendimiento general sobre lo que aporta el equipo, sobre si ofensivamente está bien, si hace desmarques, si ayuda a otras compañeras a que estén más solas", manifestó.

"En la Liga F nos encontramos en unos contextos de partidos muy diferentes a los que nos encontramos en Europa, que son muchos bloques bajos, este año más que nunca. Cosa que impide que haya más espacio entre líneas, seguramente marquemos más goles de centrar y rematar, ¿no? Muchos centros a la olla. Donde realmente se ve la calidad del equipo y de las jugadoras es en los partidos grandes", explicó.

Quizá por eso asegura que no le gusta que se diga que en la Liga F baja rendimiento. "No me gusta que se diga que no destaco, seguramente aporto otras cosas en un contexto totalmente diferente de partidos, pero me gustaría poner en valor los partidos grandes, que es donde realmente se ve el nivel de las jugadoras", reiteró la mejor jugadora del mundo.