Salva Reina, enamoradísimo, se deshace en piropos con Kira Miró y desvela si le gustaría ser padre

En uno de sus mejores momentos tanto a nivel personal al lado de Kira Miró -con la que mantiene una discreta y sólida relación desde hace 4 años- como profesional, ya que acaba de ganar el Goya a Mejor Actor de Reparto por su papel en 'El 47', Salva Reina se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la sexta jornada del Festival de Cine de Málaga, donde ha presentado su nuevo proyecto.

Una producción cinematográfica de la que todavía no puede revelar muchos detalles por encontrarse en fase de desarrollo, pero en la que podría volver a coincidir con su novia, con la que no puede ocultar que se le 'cae la baba'. "Kira es increíble porque es un actriz inconmensurable y una persona maravillosa. No siempre son dos cosas que van de la mano, pero bueno, Kira es una persona increíble, es una gran compañera y entonces pues al final es un gustazo trabajar con ella" ha expresado a corazón abierto, reconociendo que ambos se ayudan el uno al otro a la hora de preparar sus papeles.

"Tenemos la suerte que los dos trabajamos la misma profesión, y evidentemente yo cuando tengo alguna duda pues le comento. La gente a quien le comenta, al que tiene cercano, y que es más cercano que tu pareja. Entonces tener a alguien cercano que con el que pueda colaborar y trabajar siempre es una suerte" añade.

Como no podía ser de otra manera, y tomándoselo a broma, Salva también se ha pronunciado sobre si se vería interpretando a Paquirri, y a Kira como Isabel Pantoja, en la serie que se va a hacer sobre la vida de la tonadillera: "Eres un visionario, jajajajaj. No sé qué extraño sortilegio tendría que pasar o qué extraña bebida energética tendría que beber el director o la directora de casting para que llegara a esta conclusión, pero me encantaría, para mí sería un reto increíble. Te puedo asegurar que por mi gana, por mi entrega y por mi interés y esfuerzo no iba a quedar. Y Kira es una actriz como a la copa de un pino, puede hacer lo que le dé la gana" ha exclamado sin poder contener la risa por lo surrealista que sería verlos en la piel del torero y la artista.

Inevitable, tratándose del Día del Padre, y teniendo en cuenta lo enamoradísimo que está de la protagonista de 'Machos Alfa', preguntar al ganador del Goya si le gustaría ser padre junto a Kira. Muy sincero, ha revelado que "ojalá, me hubiera encantado, pero ya tengo más años que un bosque con lo cual creo que me pilla tarde". "Ya me pilla muy lejos, ya me pilla muy lejos. Me hubiera encantado, me hubiera encontado ser padre, pero ya tengo mucha edad" ha reconocido, dejando claro que no entra entre sus planes.