Powell considera que el impacto de los aranceles sobre la inflación sería transitorio

(Bloomberg) -- Durante semanas, el panorama económico de Estados Unidos se ha ido oscureciendo. Si el miércoles era una oportunidad para que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, diera la voz de alarma, la dejó pasar.

En declaraciones a la prensa tras la reunión de dos días de los responsables de la política monetaria, Powell restó importancia a las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento y a los golpes de precios que podrían estar en camino debido a la agresiva guerra comercial del presidente Donald Trump. Incluso revivió un término que había dejado de lado para decir que el impacto inflacionario de los aranceles probablemente sea transitorio.

“Como he mencionado, puede darse el caso de que sea apropiado a veces pasar por alto la inflación si va a desaparecer rápidamente sin que nosotros actuemos, si es transitoria”, dijo Powell.

Llamó a ese escenario el “caso base”, pero luego se cubrió diciendo que los funcionarios “realmente no pueden saber” si el efecto será temporal.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Esos comentarios, junto con las previsiones medianas que muestran que los funcionarios —aunque por poco— aún prevén dos recortes de tasas este año, deberían ayudar a disipar las crecientes preocupaciones de que las presiones inflacionarias generadas por los aranceles impidan al banco central bajar las tasas si la economía se debilita materialmente.

Los dichos de Powell también son posteriores a la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de mantener estable su tasa de referencia de los fondos federales por segunda reunión consecutiva, en un rango objetivo de 4,25%-4,5%.

El presidente Trump, en tanto, recurrió a las redes sociales para pedir un recorte de las tasas.

“A la Reserva Federal le convendría MUCHO MÁS BAJAR las tasas a medida que los aranceles estadounidenses comiencen a transitar (¡flexibilizar!) su camino hacia la economía”, dijo Trump en una publicación en Truth Social. “Hagan lo correcto. ¡El 2 de abril es el Día de la Liberación en Estados Unidos!”.

Al ser consultado por la disminución de la confianza de las empresas y los consumidores, Powell dijo que los “datos duros” muestran que la economía sigue siendo sólida. El jefe de la Reserva Federal también expresó su confianza en que las expectativas de inflación a largo plazo siguen bien ancladas, a pesar de una serie de lecturas de una encuesta de la Universidad de Michigan que lo ponen en duda. El informe más reciente muestra que los consumidores esperan que los precios suban a una tasa anual del 3,9% en los próximos cinco a diez años, la más alta en más de tres décadas.

Sin embargo, Powell desestimó en gran medida los datos, calificándolos de “atípicos” en más de una ocasión.

“Es algo que llama bastante la atención”, dijo Aditya Bhave, economista de Bank of America, sobre las lecturas de la encuesta. “Me sorprendió hasta qué punto le están restando importancia”.

Riesgo transitorio

La postura de Powell calmó a los mercados financieros. El S&P 500 subió mientras Powell hablaba y los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron. Las acciones asiáticas subieron en la jornada del jueves.

Pero también conlleva riesgos.

Su uso de la palabra “transitorio” sorprendió a muchos precisamente porque la Reserva Federal empleó la misma palabra cuando la inflación se disparó tras el inicio de la pandemia de covid-19. Él, y muchos otros, se equivocaron entonces, por lo que equivocarse de nuevo, con la misma palabra, podría resultar perjudicial para la credibilidad de la Reserva Federal.

“La cuestión es hasta qué punto los aranceles influyen en el proceso de inflación general”, dijo Ellen Meade, profesora de investigación de economía en la Universidad de Duke y exasesora especial de la Junta de la Reserva Federal. “Powell pareció centrarse en el cambio inicial en el nivel de precios —un aumento puntual derivado de los aranceles—, pero no en la posibilidad de que los aranceles pudieran dar lugar a una inflación persistentemente más alta”.

Traducción editada por Paulina Steffens.

Nota Original: Powell Downplays Growing Risks, Sees Tariff Impact as Transitory

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbete aquí al boletín Cinco Cosas Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de Craig Torres, Catarina Saraiva y Malcolm Scott.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.